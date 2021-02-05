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Цены на яйца необоснованно завышены - Минсельхоз

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Цены на яйца необоснованно завышены - Минсельхоз
Фото из открытых источников
О необоснованном завышении цен на яйца в Казахстане заявили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве перечислили ряд основных причин подорожания, среди которых не исключается и ценовой сговор. Вопросом необоснованно завышенных цен на яйца рекомендуют заняться Агентству по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Специалисты Министерства сельского хозяйства проанализировали рынок яиц и выяснили, что дефицита товара в Казахстане нет. Наблюдалось снижение производства на 11,2 процента. В 2020 году выпущено 3,8 миллиарда штук, а в 2019 - 4,278 миллиарда штук. Однако снижение производства вызвано не только вспышкой птичьего гриппа осенью прошлого года.

В ведомстве выделили ряд причин подорожания яиц:

Традиционное сезонное изменение цен.

Летом спрос на яйца падает. И происходит это на фоне роста предложения домашних хозяйств. В этот период птицефабрики вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости. С января по июнь 2020 года цены производителей снизились в среднем с 223 до 187 тенге за десяток яиц. В осенне-зимний период спрос увеличивается, и птицефабрики стремятся восполнить летние финансовые потери. Так, с июля по декабрь 2020 года отпускные цены производителей поднялись до 287 тенге за десяток.

Подорожание корма и ГСМ

Дополнительным фактором роста цен на яйца стало подорожание транспортных услуг, ГСМ, импортных суточных цыплят, а также кормов, доля которых в себестоимости продукции составляет 65-70 процентов. Кроме этого, в 2020 году некоторые птицефабрики понесли дополнительные затраты на вакцинацию птиц против гриппа.

Ценовой сговор

В Минсельхозе считают, что нельзя не сказать и о фактах присутствия ценового сговора в торгово-посреднической деятельности в зимний период.

"В сфере торговли существует целая цепочка посредников из числа оптовых и мелкооптовых предприятий, которые увеличивают цены на птицеводческую продукцию на 30-50 процентов. Хотя уровень маржи не должен превышать 20 процентов от отпускной цены производителей.

Розничная цена куриных яиц сейчас необоснованно завышена, что, соответственно, вызывает закономерное недовольство населения республики", - отметили в министерстве.

В 2020 году правительство выделило птицефабрикам 3,5 миллиарда тенге в качестве поддержания себестоимости яиц. По данным Минсельхоза, для снижения розничных цен этого недостаточно.

"Минсельхоз Казахстана считает, что уполномоченный государственный орган - Агентство по защите и развитию конкуренции - должен заняться вопросом необоснованно высокой надбавки цены на социально значимую продукцию "промежуточными игроками рынка", - добавили в ведомстве.

Качественно проанализировать ситуацию мешает отсутствие статистических данных за январь 2021 года. Они публикуются ежемесячно после 13 числа каждого отчетного месяца.

"Последние опубликованные данные - за период январь-декабрь 2020 года. Так, яиц куриных во всех видах хозяйств произведено в объеме 5,047 миллиарда штук, или на 8,4 процента меньше аналогичного периода 2019 года, в том числе сельхозформированиями - 3,8 миллиарда штук, или меньше на 11,2 процента, хозяйствами населения - 1,247 миллиарда штук, или больше на один процент", - заключили в Минсельхозе.

Напомним, казахстанцы пожаловались на подорожание яиц - до 600 тенге за десяток. В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что причиной стал падеж кур из-за птичьего гриппа осенью 2020 года. Производство сократилось на 7,4 процента.


Источник: Tengrinews.kz
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