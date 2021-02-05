Врачебная ошибка. Женщина ожила на собственных похоронах

В индийском штате Бангалор 40-летняя женщина, которую объявили умершей, пришла в себя на собственных похоронах, пишет Thehindu.com.



17 января Ясмин Бану потеряла сознание дома. Когда ее отвезли в больницу, врачи поставили диагноз — тромб в головном мозге. Сделать операцию в учреждении не смогли из-за того, что все места были заняты.



Тогда брат женщины Сайед Мойнуддин перевел ее в частную клинику. Там врачи сообщили, что мозг женщины умер. Тогда Сайед повез сестру на кладбище, чтобы провести все необходимое для погребения.



Во время обряда женщина неожиданно задышала, чем шокировала всех присутствующих. Ей дали воды и снова отвезли в больницу, где она окончательно пришла в себя.



За эту врачебную ошибку пришлось оправдываться докторам.



«Нам очень жаль, что Ясмин пришлось пройти через это. Случилось недопонимание между врачами и семьей пациентки. Мы сказали, что ее мозг мертв, но это не означало общую смерть, родственники должны были забрать ее домой, но решили что она умерла», — сказал доктор Паша, работающий в клинике, куда привезли Бану.



Женщина поправилась, но ей по-прежнему необходима операция. Ее брат собирает нужную сумму, ведь ему пришлось отдать частной клинике около 1 800 долларов.



В декабре 2020 года в Великобритании мужчина провел несколько дней в коме из-за коронавируса, а придя в себя удивительно преобразился.