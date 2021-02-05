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Токаев обратился к казахстанцам по поводу государственного языка

Просмотров:621 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Токаев обратился к казахстанцам по поводу государственного языка
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев делиться знанием государственного языка с друзьями, коллегами и знакомыми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

На первом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана Токаев подчеркнул, что знание казахского языка является важнейшим шагом на пути к формированию единой нации, и вновь призвал поддержать всех соотечественников, стремящихся к изучению языка.

"Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, желающими изучать казахский язык. Это благородное начинание, безусловно, продемонстрирует наше взаимоуважение и укрепит единство", - считает Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев добавил, что переход казахского языка на латинскую графику стал одним из плодов Независимости.

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, которые еще не знают казахский язык. Глава государства считает, что выучить родной язык "лучше поздно, чем никогда".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • 618965450
  • Сергей Владимиров
  • Василий Кравчук
  • None None
  • Neo_85
  • mer
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 16:28
А еще по нынешним временам можно призвать делится жильем, деньгами и яйцами едой.
 
 

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