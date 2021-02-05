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Вымогатель требовал 100 долларов за украденный госномер

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Вымогатель требовал 100 долларов за украденный госномер
Фото: www.polisia.kz
Двадцатипятилетний житель Жамбылской области орудовал в одном из спальных массивов Бостандыкского района.

Как сообщает пресс-служба ДП южной столицы, злоумышленник выбирал машины представительского класса, припаркованные во дворах, на неохраняемой территории. Сдёрнув с автомобиля номерной знак, он оставлял на лобовом стекле записку, в которой обещал сообщить, где спрятан госномер, за сотню зелёных. Причём снимал с авто как иностранные, так и казахстанские госномера.

Злоумышленника задержали с поличным и арестовали. На сегодня уже доказана его причастность как минимум к шести аналогичным эпизодам. Полицейские не исключают, что мужчина приложил руку и к другим преступлениям.

Напомним, изготовление дубликатов госномеров сегодня, хоть и красиво расписано чиновниками и полицейскими на бумаге, по факту нередко оборачивается долгим ожиданием выпуска ГРНЗ на заводе.


Источник: kolesa.kz
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