Вымогатель требовал 100 долларов за украденный госномер

Двадцатипятилетний житель Жамбылской области орудовал в одном из спальных массивов Бостандыкского района.



Как сообщает пресс-служба ДП южной столицы, злоумышленник выбирал машины представительского класса, припаркованные во дворах, на неохраняемой территории. Сдёрнув с автомобиля номерной знак, он оставлял на лобовом стекле записку, в которой обещал сообщить, где спрятан госномер, за сотню зелёных. Причём снимал с авто как иностранные, так и казахстанские госномера.



Злоумышленника задержали с поличным и арестовали. На сегодня уже доказана его причастность как минимум к шести аналогичным эпизодам. Полицейские не исключают, что мужчина приложил руку и к другим преступлениям.



Напомним, изготовление дубликатов госномеров сегодня, хоть и красиво расписано чиновниками и полицейскими на бумаге, по факту нередко оборачивается долгим ожиданием выпуска ГРНЗ на заводе.