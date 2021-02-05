«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Февраля
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.49 KZT
  • €1 = 503.54 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бедному рыбаку предложили миллионы за редчайшую жемчужину

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Бедному рыбаку предложили миллионы за редчайшую жемчужину
Кадр из видео
Бедный рыбак из провинции Накхонситхаммарат в Таиланде случайно нашел драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. В Таиланде стоимость такой находки может достигать 10 миллионов бат (около 140 миллионов тенге), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

37-летний Хатчай Нийомдеча обнаружил раковину, принадлежащую улитке мело (брюхоногий моллюск, способный производить разноцветный жемчуг. - Прим.автора), когда собирал ракушки вместе со своей семьей на берегу Сиамского залива. Мужчина отдал ведро ракушек своему отцу, который, почистив их, увидел редкую жемчужину весом 7,68 грамма.



В Таиланде стоимость такой находки может достигать 10 миллионов бат (около 140 миллионов тенге). На семью Хатчая уже посыпались предложения о покупке, однако он ждет самого выгодного из них.

"Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья будет жить лучше", - сказал он.



Сейчас Хатчай ведет переговоры с покупателем из Китая, который приедет осмотреть товар на следующей неделе.

Цветовой диапазон жемчужин мело колеблется от светло-золотых до шоколадно-коричневых. Самым ценным оттенком этих жемчужин является ярко-оранжевый. Эти уникальные жемчужины исторически очень популярны в Азии. Культивировать подобный жемчуг невозможно, его находят только в естественных условиях.

Ранее во время романтической прогулки по пляжу супруги нашли рвоту кашалота и стали миллионерами.


Источник:
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика