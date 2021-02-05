Бедному рыбаку предложили миллионы за редчайшую жемчужину

Бедный рыбак из провинции Накхонситхаммарат в Таиланде случайно нашел драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. В Таиланде стоимость такой находки может достигать 10 миллионов бат (около 140 миллионов тенге), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.37-летний Хатчай Нийомдеча обнаружил раковину, принадлежащую улитке мело (брюхоногий моллюск, способный производить разноцветный жемчуг. - Прим.автора), когда собирал ракушки вместе со своей семьей на берегу Сиамского залива. Мужчина отдал ведро ракушек своему отцу, который, почистив их, увидел редкую жемчужину весом 7,68 грамма.В Таиланде стоимость такой находки может достигать 10 миллионов бат (около 140 миллионов тенге). На семью Хатчая уже посыпались предложения о покупке, однако он ждет самого выгодного из них."Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья будет жить лучше", - сказал он.Сейчас Хатчай ведет переговоры с покупателем из Китая, который приедет осмотреть товар на следующей неделе.Цветовой диапазон жемчужин мело колеблется от светло-золотых до шоколадно-коричневых. Самым ценным оттенком этих жемчужин является ярко-оранжевый. Эти уникальные жемчужины исторически очень популярны в Азии. Культивировать подобный жемчуг невозможно, его находят только в естественных условиях.Ранее во время романтической прогулки по пляжу супруги нашли рвоту кашалота и стали миллионерами.