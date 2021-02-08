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Великая туалетная революция

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Великая туалетная революция
Фото: freepik.com
Уже который год в нашей стране идут разговоры об улучшении дорожного сервиса. И если дороги кое-как строятся, правда, их все хотят перевести на платную платформу (что не есть правильно, и это тема для отдельной статьи), то такая простая необходимость, как туалеты, увы, на многих дорогах еще большая проблема. И виной тому несколько причин, пишет ИА «NewTimes.kz».

Прежде всего это нерасторопность, неоперативное реагирование и очень медленная реализация намеченных планов уполномоченными структурами.

Дорожные туалеты обещают построить уже несколько лет, хотя ничего сложного в этом нет. Но, увы, все делается медленно. Пока отреагируют на возмущения граждан, пока наметят какие-то проекты, пока их разрешат разрабатывать, пока разработают ТЭО и другую документацию, пока ее рассмотрят, пока утвердят, пока согласуют, пока разрешат начать реализовывать, проходит очень много времени.

Неужели власти не видят, что здесь, как и во многих случаях, бюрократия просто вредна и всем мешает? Неужели трудно оптимизировать все процессы и ускорить претворение крайне необходимых проектов в жизнь? Что сложного оцифровать и сократить время? У соседнего Китая инфраструктура уже, наверное, нашу лет на 50 обогнала. Ну нельзя же так!

То, какие дорожные туалеты устанавливают в стране, не выдерживает никакой критики.

Во-первых, они дорогие. Грубо говоря, по миллиону тенге за квадратный метр — это чересчур. За такие деньги можно поставить вполне приличный дом 150 кв. метров с чистовой отделкой. Ставить за такие деньги странную конструкцию из дешевых материалов площадью 30-40 кв. метров возмутительно.

Утверждение, что якобы 14 миллионов от стоимости составляет некая вакуумная установка воды, — это профанация. Все прекрасно знают, что в наших условиях такое не проработает долго и это оборудование тупо простоит, как очередной памятник глупо потраченным средствам. Скорее всего, просто кто-то протолкал введение этих «псевдовакуумных» установок в проект и неплохо заработал.

Если провести опрос среди водителей и тех, кто часто ездит по нашим трассам, то подавляющее большинство опрошенных будет недовольно дорожной инфраструктурой. И многие отметят, что даже те туалеты, которые вроде открыли ранее, сейчас уже не работают. И прежде всего это происходит из-за отсутствия контроля за реализованными проектами. У нас же главное — как-нибудь запустить, отчитаться, а дальше хоть трава не расти. Пока у этих туалетов не будет постоянного рачительного хозяина, порядка не будет.

После конструктивной критики всегда полезно предложить что-то лучшее, оптимальное и эффективное. И оно предлагается. Ни много ни мало туалетная революция. Как уже ясно из вышеизложенного, главная причина неэффективной работы туалетов — отсутствие постоянного и добросовестного хозяина. Так вот предлагаемое решение поможет с этим вопросом.

Как известно, в нашей стране свое отдельное жилье является неоспоримым приоритетом любого гражданина. И еще много тех, кому элементарно негде жить и даже не на что. Можно убить двух, а то и трех зайцев одним выстрелом. Вместо этого непонятного дорогостоящего туалетного сооружения строится общественный туалет с примыкающим жилым домом. Это может быть дом в чистовой отделке площадью 100- 150 кв. метров и отдельно площадь туалета около 20 кв. метров. Это будет добротный и прочный дом с несколькими комнатами из газобетона с необходимым утеплением под температуру региона и недорогой отделкой.

В доме будут жить те, у кого нет жилья, и получат они его бесплатно или на льготных условиях. Можно рассмотреть как временные варианты аренды, так и передачу в собственность. Взамен они обязуются следить за рабочим и гигиеническим состоянием туалета и поддерживать порядок круглосуточно. Мало того, им будет позволено также организовать у себя торговые точки для продажи всего необходимого в дороге.

Вполне возможно, что в дальнейшем предприимчивые хозяева этих домов найдут способы расширить свои деловые возможности и бизнес, который всем пойдет на пользу. Уверен, что на таких условиях в любом регионе Казахстана можно без проблем найти достойные и порядочные кандидатуры как одиноких, так и семейных для заселения в такие комплексы.

Насчет технических решений для удешевления стоимости строительства и коммуникации — есть такие варианты. И они не требуют дорогостоящих установок. Прежде всего, при проектировании и строительстве таких домов следует исходить из простого принципа, что дороги обычно строятся с привязкой к пролегающим коммуникациям. То есть на большинстве дорог как минимум есть электроэнергия. Значит, уже можно снабдить туалетный комплекс основным источником энергии.

Если все-таки электричество в обозримом пространстве отсутствует, то можно рассмотреть варианты с применением автономного энергоснабжения — солнечные панели, ветрогенератор, тепловой насос и теплообменник (потому что даже из тепла канализации можно извлечь тепловую энергию). Но необходимость в таких полностью автономных домах вряд ли будет повсеместной и, скорее всего, будет использоваться в южных, более теплых и инсолированных регионах.

Вода в большинстве регионов страны также присутствует. Чаще в виде подземных вод, иногда можно осуществлять водозабор из рек и других водоемов. В редких случаях придется организовывать постоянный подвоз воды для хранения на месте в отдельных емкостях.

Утилизация — недорогой биосептик, которого хватает надолго, и он практически безопасен для окружающей среды. Даже несмотря на все перечисленные технологии, предлагаемые решения будут дешевле и гораздо эффективнее ныне реализуемой дорогостоящей, невнятной программы дорожных туалетов. Вот так можно быстро и навсегда решить вопрос с туалетами на всех дорогах страны в кратчайшие сроки.


Источник: newtimes.kz
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