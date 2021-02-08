Самолет вынужденно сел на трассу в ВКО

Самолет приземлился на трассе в Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, передает Tengrinews.kz.



Инцидент произошел 8 февраля. Самолет летел из Усть-Каменогорска в Зайсан. Во время полета пилот доложил о потере двигателем мощности.



"Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились три члена экипажа и два медработника. На место выехали представители Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития", - говорится в сообщении.