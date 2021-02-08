Что делать, если полицейский будет требовать водительские права

В МВД рассказали, как поступать водителям, если полицейские на дороге будут требовать водительское удостоверение и грозить выписать штраф за его отсутствие, после 13 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Если сотрудник полиции будет требовать предъявить документы, вы можете позвонить на 102, можете позвонить в подразделение собственной безопасности, можете оспорить составление административного протокола в судебном порядке. Здесь ваши права не ограничиваем", - ответил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.



По его словам, до каждого сотрудника уже доведены нормы нового закона и проведен инструктаж, поэтому таких инцидентов не будет.



Напомним,казахстанцам с 13 февраля можно не возить с собой права и техпаспорта. Водителям нужно иметь при себе лишь удостоверение личности.



Ранее в Казахстане за отсутствие одного из водительских документов предусматривалось предупреждение или штраф в размере 5 МРП (13 225 тенге). С 13 февраля штраф будет отменен.