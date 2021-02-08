Hyundai и Kia подтвердили, что переговоры, касающиеся производства электромобиля Apple Car, прекращены
В прошлом месяце Hyundai Motor подтвердила, что компания ведёт переговоры с Apple о создании беспилотного электромобиля, который проходит под названием Apple Car.
Ожидалось, что 27 февраля Apple и Hyundai/KIA подпишут соглашение о сотрудничестве, в рамках которого первая инвестирует 3,5 млрд долларов, чтобы начать производство своих электромобилей на заводе KIA в штате Джорджия.
На выходных появились сведения о том, что компания Apple действительно вела переговоры с Hyundai и Kia Motors о создании электромобиля, однако после утечки информации всё общение между компаниями прекратилось. Теперь это подтверждено официально. Официально: Hyundai и Apple не договорились о производстве электромобиля Apple Car
Hyundai и Kia подтвердили, что переговоры, касающиеся производства электромобиля Apple Car, прекращены. Также Hyundai и Kia заявили, что они получили запросы от различных компаний на разработку беспилотных электромобилей, но никакого решения принято не было, так как диалоги находились на ранних стадиях и не сдвинулись в положительном направлении.
Хотя переговоры с Hyundai и Kia завершились без заключения сделки, об общении Apple с другими компаниями пока ничего неизвестно. Предположительно, Apple ведёт переговоры с шестью, включая японских автопроизводителей, акции которых выросли на фоне этих слухов.
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