«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Февраля
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.49 KZT
  • €1 = 503.54 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Официально: Hyundai и Apple не договорились о производстве электромобиля Apple Car

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Официально: Hyundai и Apple не договорились о производстве электромобиля Apple Car
.
Hyundai и Kia подтвердили, что переговоры, касающиеся производства электромобиля Apple Car, прекращены

В прошлом месяце Hyundai Motor подтвердила, что компания ведёт переговоры с Apple о создании беспилотного электромобиля, который проходит под названием Apple Car.

Ожидалось, что 27 февраля Apple и Hyundai/KIA подпишут соглашение о сотрудничестве, в рамках которого первая инвестирует 3,5 млрд долларов, чтобы начать производство своих электромобилей на заводе KIA в штате Джорджия.

На выходных появились сведения о том, что компания Apple действительно вела переговоры с Hyundai и Kia Motors о создании электромобиля, однако после утечки информации всё общение между компаниями прекратилось. Теперь это подтверждено официально.
Официально: Hyundai и Apple не договорились о производстве электромобиля Apple Car

Hyundai и Kia подтвердили, что переговоры, касающиеся производства электромобиля Apple Car, прекращены. Также Hyundai и Kia заявили, что они получили запросы от различных компаний на разработку беспилотных электромобилей, но никакого решения принято не было, так как диалоги находились на ранних стадиях и не сдвинулись в положительном направлении.

Хотя переговоры с Hyundai и Kia завершились без заключения сделки, об общении Apple с другими компаниями пока ничего неизвестно. Предположительно, Apple ведёт переговоры с шестью, включая японских автопроизводителей, акции которых выросли на фоне этих слухов.


Источник: ixbt.com
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика