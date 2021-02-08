Без работы в Казахстане останутся почти три тысячи сотрудников МВД

Несколько тысяч полицейских в Казахстане сократят. Об этом говорится в изменениях, которые внесут в постановление Правительства «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений». Сокращение произойдет в мае 2021 года, передает Liter.kz.
Без работы останутся сотрудники МВД из специализированных охранных подразделений, которые обеспечивают безопасность различных гособъектов. В проекте нового постановления сообщается, что данное сокращение намечено на 1 мая 2021 года.
Дело в том, что из списка объектов, которые охраняет полиция, исключают здания прокуратуры, Верховного суда и другое. Госохрану в них снимают, а займутся этим частные структуры на конкурентной основе, говорится в документе.
«В рамках реализации пункта 24 Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №897, с 1 мая 2021 года сокращаются 2 924 единицы штатной численности специализированных охранных подразделений», — информируют разработчики соответствующей документации.
В Правительстве обещают, что данные действия не потребуют дополнительных бюджетных расходов.
В штате МВД сейчас числятся более 126 тысяч человек, в специализированных охранных подразделениях работают свыше 13 тысяч.
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