Задание для школьников возмутило казахстанцев

Пользователи социальных сетей возмутились странным заданием для учеников третьего класса в Online mektep. В тексте используются непристойные выражения. В компании Bilim Media Group разъяснили ситуацию. По их словам, пользователь включил автопереводчик в браузере, передает корреспондент Tengrinews.kz.В группе "Талдыкорганец" в Facebook появилась публикация со снимком с экрана упражнения в Online mektep. В задании ученику третьего класса представлен текст с большим количеством грамматических и смысловых ошибок: "злой осел попадает в охотника", "сыграл на кюи". В материале также используются недетские выражения.В департаменте по маркетингу Bilim Media Group объяснили, что пользователь включил автопереводчик в браузере."На платформе все в порядке, вот скриншот. Мы не рекомендуем использовать встроенные в браузер автопереводчики", - сообщили в компании.Исполнительный директор проекта "Online Mektep" Санжар Кенжеханулы также добавил, что задание в оригинале дано на казахском языке - в нем нет ошибок."Некоторые пользователи переводят через автопереводчик и создают на этом, так сказать, хайп, делают скриншоты, и пересылают по чатам. На платформе "Online Mektep" ошибок нет. Разработчики платформы настоятельно не рекомендуют использовать встроенные в браузер автопереводчики, все равно они переводят некорректно. Отрывок текста на казахском языке указан в скриншоте. Задание составлено правильно. Это не тот случай, где ради забавы или количества лайков нужно создавать контент в социальных сетях", - заявил он."Определи в тексте четыре основных слова. Давным-давно сын хана отправился на охоту. Он ранил одного кулана. Кулан лягнул охотника и убил его. Хан почувствовал что-то неладное. Куйши взял в руки домбру и начал играть. Хан понял все через музыку", - говорится в варианте на казахском языке.