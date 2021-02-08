Новые правила выезда за рубеж объяснили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения объяснили новые правила выезда за рубеж и въезда на территорию Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина в субботу опубликовала Пограничная служба КНБ.



Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев пояснил, что временные ограничения, введенные Погранслужбой, могут быть сняты в исключительных случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и других.



"Со 2 февраля 2021 года как для граждан Казахстана, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в три раза кратность пересечения границы - с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток. Это касается стран, с которыми граничит Казахстан", - пояснил Байтанаев.



Послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в приграничных странах.



А в страны, с которыми по решению правительства возобновлено прямое воздушное сообщение, то есть регулярные и нерегулярные чартерные рейсы, разрешен без ограничений вылет для граждан Казахстана, въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана для иностранцев.