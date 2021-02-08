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Китай применит санкции против стран за бойкот Олимпиады в Пекине - CМИ

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 19:41
Китай применит санкции против стран за бойкот Олимпиады в Пекине - CМИ
Фото ©REUTERS
Китай намерен ответить санкциями странам, бойкотирующим зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Британские депутаты, включая лидера либеральных демократов Эда Дэйви, призвали спортивные команды Великобритании к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года из-за сообщений о нарушениях прав человека в отношении этнических меньшинств.

Депутат от Лейбористской партии Крис Брайант также заявил, что самых ярких и лучших спортсменов не следует заставлять участвовать в "пропагандистских" мероприятиях Коммунистической партии Китая.

"Я думаю, что Британская олимпийская ассоциация должна призвать к переносу зимних Олимпийских игр, а если они не сдвинутся с места, то мы должны бойкотировать их", - подчеркнул он.

Главный редактор официальной газеты Global Times, китайской ежедневной газеты, специализирующейся на освещении международных событий, Ху Сицзинь заявил, что Китай намерен применить санкции против стран, которые бойкотируют Олимпиаду в Пекине.

"Бойкот зимних Игр 2022 года в Пекине - непопулярная идея, она не получит широкой поддержки. И Международный олимпийский комитет, и спортсмены выступят против этого, а Китай наложит санкции на любую страну, которая последует за таким призывом", - пояснил Сицзинь.

Канадские парламентарии также направили письмо в Международный олимпийский комитет с призывом перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

С аналогичным призывом выступили свыше 180 правозащитных организаций.


Источник: Tengrinews.kz
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