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Биткоин впервые подорожал до $42 тысяч из-за Илона Маска

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Биткоин впервые подорожал до $42 тысяч из-за Илона Маска
Иллюстративное фото
Компания Илона Маска объявила о покупке биткоинов на $1,5 миллиардов, после этого криптовалюта начала резко расти.
Несмотря на падение криптовалюты в январе, биткоин впервые достиг отметки стоимости в $42,5 тысячи и продолжает постепенно расти.

Планомерный рост биткоина начался осенью 2020 года, он сохранялся вплоть до середины января 2021 года. После того, как криптовалюта достигла рекордной отметки в $40 тысяч, курс начал постепенно падать и держаться в районе $30-35.

Одним из стимулов к росту биткоина могла стать новость, что компания Tesla Илона Маска инвестировала в криптовалюту больше $1,5 миллиарда. Также в будущем компания будет принимать криптовалюту для оплаты товаров и услуг.

Что будет с биткоином дальше — никто не знает. Одни аналитики сообщали, что криптовалюта была переоценена еще на уровне курса $30 тысяч, а другие предрекали рост вплоть до нескольких сотен тысяч долларов. Но резкого обвала, как в конце 2017 года, пока не случилось, но и темпы роста пока заметно снизились.


Источник: Hi-tech
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