Биткоин впервые подорожал до $42 тысяч из-за Илона Маска

Компания Илона Маска объявила о покупке биткоинов на $1,5 миллиардов, после этого криптовалюта начала резко расти.

Несмотря на падение криптовалюты в январе, биткоин впервые достиг отметки стоимости в $42,5 тысячи и продолжает постепенно расти.



Планомерный рост биткоина начался осенью 2020 года, он сохранялся вплоть до середины января 2021 года. После того, как криптовалюта достигла рекордной отметки в $40 тысяч, курс начал постепенно падать и держаться в районе $30-35.



Одним из стимулов к росту биткоина могла стать новость, что компания Tesla Илона Маска инвестировала в криптовалюту больше $1,5 миллиарда. Также в будущем компания будет принимать криптовалюту для оплаты товаров и услуг.



Что будет с биткоином дальше — никто не знает. Одни аналитики сообщали, что криптовалюта была переоценена еще на уровне курса $30 тысяч, а другие предрекали рост вплоть до нескольких сотен тысяч долларов. Но резкого обвала, как в конце 2017 года, пока не случилось, но и темпы роста пока заметно снизились.