Квартиры подорожали в Казахстане. Об этом стало известно из данных Бюро национальной статистики за январь 2021 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Так, первичное жилье выросло в цене на три процента, квартиры на вторичном рынке - сразу на пять процентов за месяц.
Годовой рост составил на первичное жилье 7,3 процента, на вторичном рынке - 17,9 процента.
А арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 2,7 процента.
По данным krisha.kz, по состоянию на конец декабря 2020 года средние цены предложений на рынке жилья Казахстана за год выросли на 17,2 процента. В Нур-Султане прирост составил 3,6 процента, в Алматы - 11,9 процента. Наибольшая динамика отмечена в Петропавловске, а именно плюс 28,7 процента, а также в Павлодаре и Семее - 26,5 и 25,2 процента, соответственно.
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