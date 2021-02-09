Павлодарский Хатико пять дней ждет хозяина на остановке

На трамвайной остановке в Павлодаре пес уже пять дней ждет хозяина, сообщает zakon.kz.Собака внимательно разглядывает всех пассажиров, выходящих из трамваев.По информации Pavlodarnews.kz, люди стали замечать собаку, которая почти все время сидит на остановке, с минувшей пятницы. Водители трамваев и кондукторы тоже обратили внимание на странное поведение дворняжки.Не знаю, как это произошло. Собака движению не мешает, – говорит заместитель начальника службы движения трамвайного управления Игорь Алейник, добавив, что они, как и все павлодарцы, переживают за судьбу этого мохнатого друга.Зоозащитники отмечают, что собака здорова, но по глазам видно, что очень по кому-то тоскует.Может быть, пес провожал хозяина, который уехал, возможно, что-то случилось, и он не возвращается. Мы не знаем. Но собака определенно ждет, просто ждет, – прокомментировала ситуацию руководитель центра реабилитации животных Мария Гребенкина. – Животные – очень преданные существа. Они как маленькие дети, привязываются к людям, как к родителям. У них интеллект как у маленьких детей. Они ждут, скучают, когда нас нет дома, когда мы уходим на работу.Многие люди пытаются подкормить собаку, но она отворачивается и почти не ест. Дворняжка никому не доставляет проблем, она не лает, а при большом скоплении людей на остановке отходит подальше.В ближайшее время добровольцы намерены вновь навестить павлодарского Хатико, и до того, как найдется хозяин, отвезти его в реабилитационный центр для животных.