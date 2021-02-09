Экс-прокурора и топ-менеджера банка осудили за групповое изнасилование в Алматы

Следствие длилось больше полугода после того, как жительница южной столицы обвинила бывшего прокурора и топ-менеджера банка в групповом изнасиловании



АЛМАТЫ, 9 фев — Sputnik. Слушания проходили в суде Бостандыкского района Алматы. На скамье подсудимых оказались бывший прокурор и ведущий менеджер одного из казахстанских банков второго уровня, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.



Суд проходил в закрытом режиме. Приговор решили огласить публично. На скамье подсудимых –экс-прокурор Тимур Тлембаев и бывший топ-менеджер банка Канат Аликул.



"Суд, руководствуясь статьями Уголовно-процессуального кодекса, принял следующее решение. Признать Каната Аликула виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Такое же наказание получил и Тимур Тлембаев. Оба будут отбывать срок в учреждении средней безопасности", - сказал судья.



Отягчающим обстоятельством признано то, что осужденные находились в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления.



Суд решил, что все обвинения были полностью доказаны. Половое сношение и насильственные действия были признаны доказанными.



Отметим, что Тимур Тлембаев на время следствия находился под домашним арестом. Его возьмут под стражу сразу после окончания судебного заседания.



Срок отбытия наказания суд постановил исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Время содержания под стражей во время следствия зачтено в срок наказания из расчета один день за полтора.



Кроме того, осужденных обязали выплатить в общей сумме 3 миллиона тенге в пользу потерпевшей, а также различные государственные пошлины и отчисление в Фонд потерпевших Казахстана.



История изнасилования



Историю потерпевшей рассказала адвокат Жанна Уразбахова на площадке казахстанского пресс-клуба в конце августа 2020 года.



Она сообщила, что преступление было совершено еще в ноябре 2019 года. По ее словам, девушка пришла в гости к менеджеру банка – поскольку они были знакомы, пострадавшая ему доверяла.



В какой-то момент к ним присоединился бывший прокурор, который приходится знакомым менеджеру банка. Оба насильно удерживали девушку и насиловали до раннего утра.



Ей все же удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию, где она и рассказала жуткие подробности преступления.



Также адвокат отметила, что заявление от потерпевшей в полиции приняли лишь на вторые сутки. А во время следствия подозреваемые угрожали девушке, что разместят ее фото и видео в социальных сетях, добавила Уразбахова.



"На жертву оказывается давление, к ней приходят домой родственники подозреваемых, пытаются давить на нее, пытались воззвать сначала к жалости тем, что у подозреваемых есть малолетние дети", - отметила адвокат.



Следствие растянулось на несколько месяцев, и лишь после обращения в прокуратуру оно получило прогресс.