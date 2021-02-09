О подводных камнях досрочного погашения займов деньгами из ЕНПФ сообщили банкиры

На что стоит обратить внимание казахстанцам, решившим пенсионными накоплениями расплатиться с ипотекой.



Около 40% суммы заявок на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) идут на досрочное частичное или полное погашение займа. О подводных камнях этого процесса рассказала казахстанцам глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает Today.kz.



Она отметила, что "Отбасы банк" отменил штрафы за досрочное погашение кредита пенсионными деньгами.



Каковы условия в других банках, нужно смотреть в договоре, заключенном между БВУ и гражданином.



"Если ваш Договор банковского займа (ДБЗ) подписан после 1 июля 2016 года и с момента получения займа прошло более 1 года, то ни один банк с вас штраф за досрочное погашение не возьмет. Если взяли, смело пишите заявление в АФРР, банк накажут и вам вернут деньги. Основание: пункт 5 статьи 39 Закона "О банках", - заверила Ибрагимова.



Если кредит взят до 1 июля 2016 года, то посмотрите ДБЗ. Банк не имеет права брать штраф за досрочное погашение с учетом, того что норма пункта 5 статьи 39 введена в действие с 1 июля 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие со дня введения его в действие из ранее заключенных договоров.



"Самая распространенная практика – наложение штрафа за досрочное погашение в течение первых 12 месяцев с выдачи займа, если срок кредита более одного года. Если срок займа до года, то штраф за досрочное погашение взимается в течение 6 месяцев с даты получения займа. Причина чисто экономическая - каждый банк планирует свои денежные потоки и доходность активов на определенном уровне в течение одного года и поэтому создает условия, чтобы заемщикам было нецелесообразно погашать. В договоре банковского займа – срок и размер штрафа указан обязательно. Это обязательные требования к договору. Прочитайте наконец ДБЗ, желательно с фломастером или маркером", - сказала она.



Глава "Отбасы Банка" также перечислила способы оплаты кредита после досрочного погашения. Ляззат Ибрагимова отметила, что при частично досрочном погашении обязательно подписывается, формируется и выдается новый график платежей.



"В Отбасы банке" при частичном погашении автоматизирован вариант снижения ежемесячных платежей с сохранением срока кредита. Теоретически у заемщика есть две возможности. Первая - снижение ежемесячных платежей, с тем же сроком кредита. Здесь внимание: срок договора банковского займа является существенным условием договора. Поэтому почти во всех БВУ при досрочном погашении автоматизирован именно способ снижения ежемесячного платежа и подписание нового графика без других дополнительных действий. Логика такого подхода проста: платеж снижается, поэтому не надо дополнительно проверять клиента сможет ли он выполнять условия ДБЗ в будущем", - рассказала эксперт.



Второй вариант - уменьшение срока договора банковского займа.



Заемщик имеет право на такую возможность, но должен отдельно написать заявление в банк и оно будет рассматриваться в течение 15 дней как обращение физического лица. При формировании нового графика платежей с изменением срока ДБЗ чаще всего внутренними правилами банка этот процесс оформляется как реструктуризация кредита, потому что меняется существенное условие ДБЗ.



"Здесь возможны два сценария. Если в результате сокращения срока кредита у заемщика увеличивается ежемесячный платеж, то банк потребует все документы на подтверждение платёжеспособности. Короче, Вас ждет несладкий процесс фактически нового рассмотрения заявки. Если ежемесячный платеж уменьшается или остается на том же уровне, то может быть вам не придется собирать документы, но это зависит от внутренних правил банка", - заключила Ибрагимова.