"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Казахстан

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Баку, Ереван, Дели и увеличивает частоту полетов в Нур-Султан, Минск, Каир, Бишкек, сообщает zakon.kz.



- Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из Москвы в Алматы (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия) а также увеличивает частоту полетов в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Каир (Египет), Минск (Белоруссия). Кроме того, открываются полеты из Санкт-Петербурга в Минск, - сообщает пресс-служба авиакомпании



Рейсы в Казахстан по маршруту Москва - Алматы будут выполняться с 12 февраля один раз в неделю по пятницам. Обратный рейс будет по субботам.



Также "Аэрофлот" с 10 февраля увеличивает частоту полетов в Нур-Султан.



Рейсы по маршруту Москва - Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратные полеты - по четвергам и воскресеньям.



27 января стало известно, что "Аэрофлот" продлил закрытие рейсов из Москвы в семь городов Казахстана: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Костанай и Шымкент.