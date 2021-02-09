Стоимость вакцины "Спутник V" в Казахстане и России будет одинаковой

Если бы стоимость вакцины и отличалась, для граждан Казахстана она все равно бесплатная, сообщил бизнесмен и совладелец Карагандинского фармацевтического комплекса Кайрат Боранбаев, передает корреспондент zakon.kz.
Цена вакцины будет соответствовать цене в Российской Федерации. Даже если какая-то другая цена будет, вакцина все равно бесплатная для граждан (Казахстана - ред.), - сообщил Кайрат Боранбаев.
По его словам, действующий контракт по вакцине рассчитан на выпуск 2 млн доз, но если будет необходимость и запрос, комплекс продолжит производство.
Для нас почему это выгодно? Потому что мы не ждем вакцину с России, мы ее сами будем производить. Она полностью соответствует тем стандартам, которые есть в России. Она ничем не отличается, единственное - мы делаем переупаковку. Эти и транспортные затраты ложатся на нас (фармкомплекс), - добавил он.
Помимо этого, комплекс взял на себя расходы по обучению специалистов и закуп холодильного оборудования, поскольку хранить "Спутник V" необходимо при минус 20 градусах.
Ранее Кайрат Боранбаев сообщил, что Карагандинский фармацевтический комплекс не планирует заключать договор по выпуску американской вакцины Pfizer.
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