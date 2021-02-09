Выявлен лучший горячий напиток долголетия

Ученые провели масштабное исследование для выявления лучшего горячего напитка долголетия. Результаты их удивили. Оказалось, что любимый многими сорт чая снижает риск смерти от любой болезни на 62%, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".
Согласно статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Stroke, такой показатель наблюдался у японцев, выживших после инсульта. Важно, что они пили не менее семи чашек зеленого чая в день.
Подобными свойствами обладает и кофе. Он уменьшает вероятность летального исхода на 22%. При этом его количество сильно ограничено. В частности, допускается выпивать не более одной чашки в день.
Отмечается, что в исследовании ученые сравнили потребление зеленого чая и кофе среди 46 тыс. человек в 45 общинах Японии. Возраст участников эксперимента был от 40 до 79 лет. Кто-то из них уже пережил инфаркт или инсульт, кто-то нет.
У японцев, не страдающих от сердечных заболеваний, риск смерти после употребления зеленого чая снизился на 14%. Как отметили ученые, также уменьшились проявления диабета. То же они сказали и о кофе, но после него у испытуемых наблюдалось повышенное кровяное давление.
Исследователи заявили, что продолжат изучать этот вопрос. Они надеются найти средство, которое будет продлевать жизнь, так как население Японии стремительно стареет.
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