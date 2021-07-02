США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч афганцев

США обратились к руководству трех центральноазиатских государств – Казахстана, Узбекистана и Таджикистана – с просьбой подписать соглашение о временном размещении на своих территориях около 9 тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания Вloomberg, соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества между Америкой и странами Средней Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующие бумаги на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.
По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории. Сообщается, что соглашение может быть выгодно для всех сторон, так как боевики радикального движения "Талибан" уже подошли к границам Таджикистана.
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