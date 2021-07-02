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США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч афганцев

Просмотров:1517 Опубликовано: Вчера, 20:31
США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч афганцев
©REUTERS
США обратились к руководству трех центральноазиатских государств – Казахстана, Узбекистана и Таджикистана – с просьбой подписать соглашение о временном размещении на своих территориях около 9 тысяч граждан Афганистана, которые помогали американской армии в борьбе против "Талибана", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания Вloomberg, соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества между Америкой и странами Средней Азии. Оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующие бумаги на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.

По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории. Сообщается, что соглашение может быть выгодно для всех сторон, так как боевики радикального движения "Талибан" уже подошли к границам Таджикистана.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 06:59
Резко против! Очень надеюсь, что и власть будет такого же мнения и не пойдёт унижаться перед пиндосами
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 00:23
Если подойдут к Таджикистану, Россия вступится. Не нужно нам ваших предлогов, нападения на Таджикистан, чтобы потом афганцы и ваши разведчики шныряли у нас, строили демократию!
 
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 дорожник (Посетители) Вчера, 23:41
Для афганцев подпиндосники-обычные коллаборанты, их не ждёт ничего хорошего на Родине

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Исатай (Посетители) Вчера, 23:07
Кто тут утверждал, что США это оплот демократии, справедливости и свободы для всех!?
Вот их истинное лицо. Попользовались и бросили. Всё, как всегда.
 
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 Андpей (Посетители) Вчера, 22:46
ну и нафиг они нужны у нас. Своих проблем чтоль не хватает.
 
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 Абвгд (Посетители) Вчера, 21:39
Пошли они куда подальше! К себе их заберите!
 
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 alixah (Посетители) Вчера, 21:24
Пусть у себя их приютят, это их люди ведь, заварили кашу пусть сами и расхлебывают
 
 

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