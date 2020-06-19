В сражении за жизнь: Как мы боролись с коронавирусом

С 16 марта в Мангистау начались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В городе приостановили свою работу торгово-развлекательные центры.
С 24 марта в целях обеспечения безопасности были поставлены блокпосты на трассах Актау-Жанаозен и Жанаозен-Кендерли-Туркменистан. Всем автовладельцам и их пассажирам на областной трассе на расстоянии измеряли температуру тела при помощи тепловизора.
Населению запретили передвигаться по городу в вечернее время. Также ограничили передвижение людей старше 65 лет по улицам в Мангистау.
С 25 марта в городе начали проводить дезинфекционные мероприятия специально обученные подразделения биологической защиты Вооруженных сил Республики Казахстан.
Военнослужащими актауского городского гарнизона были обработаны места массового скопления людей.
С 31 марта ГКП «Кала Жолдары» приступило к дезинфекции автомобильных дорог в Актау.
С 30 марта был введен запрет на передвижение следующих междугородних маршрутов:
- Актау-Жанаозен-Актау;
- Актау-Тущыкудук-Шебир-Актау;
- Актау-Акшукур-Актау;
- Актау-С.Шапагатов-Актау;
- Шетпе-Жанаозен-Шетпе;
- Бейнеу-Атырау-Бейнеу;
- Боранкул-Кульсары-Боранкул.
Помимо этого, ввели запрет на работу игровых и интернет-клубов.
С 3 апреля в Мангистауской области был объявлен карантин. Во время карантина по области могли передвигаться только граждане, задействованные в работе объектов жизнеобеспечения — работники в сфере энерго-, водо-, газоснабжения, а также здравоохранения. Допускалась прогулка в радиусе 200 метров от дома продолжительностью 30 минут.
Все объекты общественного питания и торговли работали на доставке. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, провозить можно было только продукты и лекарства. Доставкой товаров народного потребления заниматься было нельзя, тем более, такие точки должны быть все закрыты, начиная с 00:00 часов 3 апреля.
По городу выставили полицейские посты и по области 16 блокпостов.
В связи с карантинным режимом запрещался въезд и выезд граждан на территорию Мангистауской области, за исключением автомобилей, обеспечивающих жизненную активность населения. Кроме того, все жители должны были иметь при себе документы, удостоверяющие личность: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство.
Населению запретили праздное гулять по городу. Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары на время чрезвычайного положения закрыли. Тренажерные залы и бассейны также не работали.
Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запретили.
С момента пандемии большинство авиакомпаний отменили регулярные пассажирские рейсы. С 27 марта в актауском аэропорту были приостановлены все международные рейсы. С 1 апреля в аэропорту Актау приостановили все внутренние рейсы.
После обнаружения коронавируса у двух человек в доме №10 11 микрорайона власти изолировали подъезд. Все необходимое жильцы злополучного подъезда смогли получать только через вырезанное в двери отверстие площадью 50х50 сантиметров.
С 6 апреля в Актау усилили карантинный режим. Офисные сотрудники всех организаций, находящихся на территории области, несмотря на форму их собственности (частные или государственные), перешли на удаленный режим работы. По области во всех городах и районах было остановлено движение общественного транспорта. Карантин в регионе был продлён до 11 мая.
Официально режим ЧП прекратил действовать в Казахстане 11 мая с 00:00 часов. Но, согласно новому постановлению санитарного врача региона, карантин и ограничительные мероприятия продлили в Мангистау до 07:00 часов 25 мая 2020 года.
С 17 мая объявлено послабление карантинных мер ир жителям области разрешили находиться на улице группами не более трех человек, или же членам одной семьи, с обязательным ношением масок и соблюдением дистанции.
С 18 мая были введены изменения в карантинный режим в Мангистауской области. Возобновлена была работа общественного транспорта. Некоторые виды предпринимательства и деятельности разрешили, но другие мероприятия все ещё были под запретом. Запрещалось проведение тоев, асы, ауызашар, зрелищных спортивных и массовых мероприятий, а также запрещалась деятельность торгово-развлекательных центров площадью более 500 квадратных метров, кинотеатров, театров, выставок, общих бань и саун, ночных клубов, караоке, лаундж-баров, кальянных и фитнесс-центров.
Разрешили прогулки с детьми на территории придомовых детских игровых площадок с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.
Проживающим в Мунайлинском районе области, а также в селах Акшукур, Саин-Шапагатов Тупкараганского района разрешен въезд и выезд в Актау на общественном и личном транспорте. Но, согласно постановлению, жителям запрещено было передвигаться на улице или в общественном транспорте без медицинских масок. Запретили передвигаться несовершеннолетним без присмотра взрослых.
С 25 мая были объявлены еще послабления карантинных мер на территории региона. Объектам общественного питания общей вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, разрешена деятельность с 10:00 до 19:00 часов (без танцевальных площадок), с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.
Дали разрешение на работу и торгово-развлекательным центрам с 10:00 до 17:00 часов, без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты, ледовые катки).
Объекты по оказанию услуг населению (детские аттракционы на улице и иные объекты) открылись с режимом работы с 10:00 до 21:00 часа при исключении скопления, длительного и тесного контакта и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Спортивные объекты всех форм собственности (фитнес, йога), без бассейнов, с заполняемостью до 30 процентов вновь продолжали работу с 10:00 до 21:00 часа.
Возобновили работу также скотные рынки, центры обслуживания населения и дежурные группы в детских садах.
С 1 июня заработали следующие послабления карантинных мер:
1. На территории области дали разрешение для общего передвижения в промежутках с 6:00 до 23:00 часов;
2. Для занятий спортивными упражнениями в спортзалах регламент работы не ограничивается, разрешается обеспечивать количество людей в здании вместимостью до 30 процентов;
3. В местах общественного питания - в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств), количество присутствующих не должно превышать 50 сидячих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Разрешается работать до 23:00 часов;
4. Начали свою работу со строгим соблюдением противоэпидемических мер пляжи и базы отдыха;
5. Общественным баням и СПА-центрам дали разрешение начать работу, обеспечивая вместимость до 30 процентов.
6. Торгово-развлекательные центры продолжали свою работу с 9:00 до 22:00 часов. Однако временно не разрешили начать работу в них кинотеатрам и детским игровым зонам, а также ледовым каткам.
В регионе были сняты все блокпосты.
В связи с увеличением заболеваемости СOVID-19 в Мангистауской области на семь процентов и осложнением эпидемиологической ситуации с 8 июня вновь усилили карантин. Под запрет вновь попали рестораны, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест, бани и сауны, за исключением отдельных номеров, кабинок, а также детские аттракционы.
Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области, режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.
С 24 марта в целях обеспечения безопасности были поставлены блокпосты на трассах Актау-Жанаозен и Жанаозен-Кендерли-Туркменистан. Всем автовладельцам и их пассажирам на областной трассе на расстоянии измеряли температуру тела при помощи тепловизора.
Населению запретили передвигаться по городу в вечернее время. Также ограничили передвижение людей старше 65 лет по улицам в Мангистау.
С 25 марта в городе начали проводить дезинфекционные мероприятия специально обученные подразделения биологической защиты Вооруженных сил Республики Казахстан.
Военнослужащими актауского городского гарнизона были обработаны места массового скопления людей.
С 31 марта ГКП «Кала Жолдары» приступило к дезинфекции автомобильных дорог в Актау.
С 30 марта был введен запрет на передвижение следующих междугородних маршрутов:
- Актау-Жанаозен-Актау;
- Актау-Тущыкудук-Шебир-Актау;
- Актау-Акшукур-Актау;
- Актау-С.Шапагатов-Актау;
- Шетпе-Жанаозен-Шетпе;
- Бейнеу-Атырау-Бейнеу;
- Боранкул-Кульсары-Боранкул.
Помимо этого, ввели запрет на работу игровых и интернет-клубов.
С 3 апреля в Мангистауской области был объявлен карантин. Во время карантина по области могли передвигаться только граждане, задействованные в работе объектов жизнеобеспечения — работники в сфере энерго-, водо-, газоснабжения, а также здравоохранения. Допускалась прогулка в радиусе 200 метров от дома продолжительностью 30 минут.
Все объекты общественного питания и торговли работали на доставке. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, провозить можно было только продукты и лекарства. Доставкой товаров народного потребления заниматься было нельзя, тем более, такие точки должны быть все закрыты, начиная с 00:00 часов 3 апреля.
По городу выставили полицейские посты и по области 16 блокпостов.
В связи с карантинным режимом запрещался въезд и выезд граждан на территорию Мангистауской области, за исключением автомобилей, обеспечивающих жизненную активность населения. Кроме того, все жители должны были иметь при себе документы, удостоверяющие личность: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство.
Населению запретили праздное гулять по городу. Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары на время чрезвычайного положения закрыли. Тренажерные залы и бассейны также не работали.
Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запретили.
С момента пандемии большинство авиакомпаний отменили регулярные пассажирские рейсы. С 27 марта в актауском аэропорту были приостановлены все международные рейсы. С 1 апреля в аэропорту Актау приостановили все внутренние рейсы.
После обнаружения коронавируса у двух человек в доме №10 11 микрорайона власти изолировали подъезд. Все необходимое жильцы злополучного подъезда смогли получать только через вырезанное в двери отверстие площадью 50х50 сантиметров.
С 6 апреля в Актау усилили карантинный режим. Офисные сотрудники всех организаций, находящихся на территории области, несмотря на форму их собственности (частные или государственные), перешли на удаленный режим работы. По области во всех городах и районах было остановлено движение общественного транспорта. Карантин в регионе был продлён до 11 мая.
Официально режим ЧП прекратил действовать в Казахстане 11 мая с 00:00 часов. Но, согласно новому постановлению санитарного врача региона, карантин и ограничительные мероприятия продлили в Мангистау до 07:00 часов 25 мая 2020 года.
С 17 мая объявлено послабление карантинных мер ир жителям области разрешили находиться на улице группами не более трех человек, или же членам одной семьи, с обязательным ношением масок и соблюдением дистанции.
С 18 мая были введены изменения в карантинный режим в Мангистауской области. Возобновлена была работа общественного транспорта. Некоторые виды предпринимательства и деятельности разрешили, но другие мероприятия все ещё были под запретом. Запрещалось проведение тоев, асы, ауызашар, зрелищных спортивных и массовых мероприятий, а также запрещалась деятельность торгово-развлекательных центров площадью более 500 квадратных метров, кинотеатров, театров, выставок, общих бань и саун, ночных клубов, караоке, лаундж-баров, кальянных и фитнесс-центров.
Разрешили прогулки с детьми на территории придомовых детских игровых площадок с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.
Проживающим в Мунайлинском районе области, а также в селах Акшукур, Саин-Шапагатов Тупкараганского района разрешен въезд и выезд в Актау на общественном и личном транспорте. Но, согласно постановлению, жителям запрещено было передвигаться на улице или в общественном транспорте без медицинских масок. Запретили передвигаться несовершеннолетним без присмотра взрослых.
С 25 мая были объявлены еще послабления карантинных мер на территории региона. Объектам общественного питания общей вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, разрешена деятельность с 10:00 до 19:00 часов (без танцевальных площадок), с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.
Дали разрешение на работу и торгово-развлекательным центрам с 10:00 до 17:00 часов, без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты, ледовые катки).
Объекты по оказанию услуг населению (детские аттракционы на улице и иные объекты) открылись с режимом работы с 10:00 до 21:00 часа при исключении скопления, длительного и тесного контакта и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Спортивные объекты всех форм собственности (фитнес, йога), без бассейнов, с заполняемостью до 30 процентов вновь продолжали работу с 10:00 до 21:00 часа.
Возобновили работу также скотные рынки, центры обслуживания населения и дежурные группы в детских садах.
С 1 июня заработали следующие послабления карантинных мер:
1. На территории области дали разрешение для общего передвижения в промежутках с 6:00 до 23:00 часов;
2. Для занятий спортивными упражнениями в спортзалах регламент работы не ограничивается, разрешается обеспечивать количество людей в здании вместимостью до 30 процентов;
3. В местах общественного питания - в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств), количество присутствующих не должно превышать 50 сидячих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Разрешается работать до 23:00 часов;
4. Начали свою работу со строгим соблюдением противоэпидемических мер пляжи и базы отдыха;
5. Общественным баням и СПА-центрам дали разрешение начать работу, обеспечивая вместимость до 30 процентов.
6. Торгово-развлекательные центры продолжали свою работу с 9:00 до 22:00 часов. Однако временно не разрешили начать работу в них кинотеатрам и детским игровым зонам, а также ледовым каткам.
В регионе были сняты все блокпосты.
В связи с увеличением заболеваемости СOVID-19 в Мангистауской области на семь процентов и осложнением эпидемиологической ситуации с 8 июня вновь усилили карантин. Под запрет вновь попали рестораны, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест, бани и сауны, за исключением отдельных номеров, кабинок, а также детские аттракционы.
Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области, режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.