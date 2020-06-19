В сражении за жизнь: Как мы боролись с коронавирусом

С 16 марта в Мангистау начались меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В городе приостановили свою работу торгово-развлекательные центры.С 24 марта в целях обеспечения безопасности были поставлены блокпосты на трассах Актау-Жанаозен и Жанаозен-Кендерли-Туркменистан. Всем автовладельцам и их пассажирам на областной трассе на расстоянии измеряли температуру тела при помощи тепловизора.Населению запретили передвигаться по городу в вечернее время. Также ограничили передвижение людей старше 65 лет по улицам в Мангистау.С 25 марта в городе начали проводить дезинфекционные мероприятия специально обученные подразделения биологической защиты Вооруженных сил Республики Казахстан.Военнослужащими актауского городского гарнизона были обработаны места массового скопления людей.С 31 марта ГКП «Кала Жолдары» приступило к дезинфекции автомобильных дорог в Актау.С 30 марта был введен запрет на передвижение следующих междугородних маршрутов:- Актау-Жанаозен-Актау;- Актау-Тущыкудук-Шебир-Актау;- Актау-Акшукур-Актау;- Актау-С.Шапагатов-Актау;- Шетпе-Жанаозен-Шетпе;- Бейнеу-Атырау-Бейнеу;- Боранкул-Кульсары-Боранкул.Помимо этого, ввели запрет на работу игровых и интернет-клубов.С 3 апреля в Мангистауской области был объявлен карантин. Во время карантина по области могли передвигаться только граждане, задействованные в работе объектов жизнеобеспечения — работники в сфере энерго-, водо-, газоснабжения, а также здравоохранения. Допускалась прогулка в радиусе 200 метров от дома продолжительностью 30 минут.Все объекты общественного питания и торговли работали на доставке. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, провозить можно было только продукты и лекарства. Доставкой товаров народного потребления заниматься было нельзя, тем более, такие точки должны быть все закрыты, начиная с 00:00 часов 3 апреля.По городу выставили полицейские посты и по области 16 блокпостов.В связи с карантинным режимом запрещался въезд и выезд граждан на территорию Мангистауской области, за исключением автомобилей, обеспечивающих жизненную активность населения. Кроме того, все жители должны были иметь при себе документы, удостоверяющие личность: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство.Населению запретили праздное гулять по городу. Кинотеатры, театры, развлекательные зоны, ночные клубы и бары на время чрезвычайного положения закрыли. Тренажерные залы и бассейны также не работали.Массовые торжественные и памятные мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и столовых (той, ас, садака, поминки) запретили.С момента пандемии большинство авиакомпаний отменили регулярные пассажирские рейсы. С 27 марта в актауском аэропорту были приостановлены все международные рейсы. С 1 апреля в аэропорту Актау приостановили все внутренние рейсы.После обнаружения коронавируса у двух человек в доме №10 11 микрорайона власти изолировали подъезд. Все необходимое жильцы злополучного подъезда смогли получать только через вырезанное в двери отверстие площадью 50х50 сантиметров.С 6 апреля в Актау усилили карантинный режим. Офисные сотрудники всех организаций, находящихся на территории области, несмотря на форму их собственности (частные или государственные), перешли на удаленный режим работы. По области во всех городах и районах было остановлено движение общественного транспорта. Карантин в регионе был продлён до 11 мая.Официально режим ЧП прекратил действовать в Казахстане 11 мая с 00:00 часов. Но, согласно новому постановлению санитарного врача региона, карантин и ограничительные мероприятия продлили в Мангистау до 07:00 часов 25 мая 2020 года.С 17 мая объявлено послабление карантинных мер ир жителям области разрешили находиться на улице группами не более трех человек, или же членам одной семьи, с обязательным ношением масок и соблюдением дистанции.С 18 мая были введены изменения в карантинный режим в Мангистауской области. Возобновлена была работа общественного транспорта. Некоторые виды предпринимательства и деятельности разрешили, но другие мероприятия все ещё были под запретом. Запрещалось проведение тоев, асы, ауызашар, зрелищных спортивных и массовых мероприятий, а также запрещалась деятельность торгово-развлекательных центров площадью более 500 квадратных метров, кинотеатров, театров, выставок, общих бань и саун, ночных клубов, караоке, лаундж-баров, кальянных и фитнесс-центров.Разрешили прогулки с детьми на территории придомовых детских игровых площадок с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.Проживающим в Мунайлинском районе области, а также в селах Акшукур, Саин-Шапагатов Тупкараганского района разрешен въезд и выезд в Актау на общественном и личном транспорте. Но, согласно постановлению, жителям запрещено было передвигаться на улице или в общественном транспорте без медицинских масок. Запретили передвигаться несовершеннолетним без присмотра взрослых.С 25 мая были объявлены еще послабления карантинных мер на территории региона. Объектам общественного питания общей вместимостью до 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, разрешена деятельность с 10:00 до 19:00 часов (без танцевальных площадок), с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.Дали разрешение на работу и торгово-развлекательным центрам с 10:00 до 17:00 часов, без запуска услуг общественного питания и развлечений (кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты, ледовые катки).Объекты по оказанию услуг населению (детские аттракционы на улице и иные объекты) открылись с режимом работы с 10:00 до 21:00 часа при исключении скопления, длительного и тесного контакта и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.Спортивные объекты всех форм собственности (фитнес, йога), без бассейнов, с заполняемостью до 30 процентов вновь продолжали работу с 10:00 до 21:00 часа.Возобновили работу также скотные рынки, центры обслуживания населения и дежурные группы в детских садах.С 1 июня заработали следующие послабления карантинных мер:1. На территории области дали разрешение для общего передвижения в промежутках с 6:00 до 23:00 часов;2. Для занятий спортивными упражнениями в спортзалах регламент работы не ограничивается, разрешается обеспечивать количество людей в здании вместимостью до 30 процентов;3. В местах общественного питания - в кафе и ресторанах (исключая залы торжеств), количество присутствующих не должно превышать 50 сидячих мест, со строгим соблюдением противоэпидемических мер и расстояния. Разрешается работать до 23:00 часов;4. Начали свою работу со строгим соблюдением противоэпидемических мер пляжи и базы отдыха;5. Общественным баням и СПА-центрам дали разрешение начать работу, обеспечивая вместимость до 30 процентов.6. Торгово-развлекательные центры продолжали свою работу с 9:00 до 22:00 часов. Однако временно не разрешили начать работу в них кинотеатрам и детским игровым зонам, а также ледовым каткам.В регионе были сняты все блокпосты.В связи с увеличением заболеваемости СOVID-19 в Мангистауской области на семь процентов и осложнением эпидемиологической ситуации с 8 июня вновь усилили карантин. Под запрет вновь попали рестораны, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест, бани и сауны, за исключением отдельных номеров, кабинок, а также детские аттракционы.Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области, режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.