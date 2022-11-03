Мангистауские спортсмены стали чемпионами мира по гиревому спорту

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В мировом турнире, проходившем с 27 по 31 октября, приняли участие около 300 спортсменов из 17 стран. В их числе и три спортсмена из Мангистауской области, ставшие чемпионами мира.



В частности, Бакытжан Советханов победил в весовой категории 95 кг по длинному циклу, Нартай Алтыбаев (78 кг) и Айдын Ахметов (+85 кг) среди ветеранов стали чемпионами в рывке.



По словам тренера команды Нартая Алтыбаева, который стал чемпионом мира, бронзовую медаль по гиревому спорту завоевал российский спортсмен, поднявший гирю 86 раз, серебряную – соперник из Польши (88 раз), а «золото» выиграл Бакытжан Советханов, сумевший поднять гирю 91 раз. Бронзовую медаль в толчке завоевал тайванец (124 раза), серебряную - австралиец (133 раза), золотую - наш атлет (215 раз).



- В рывке среди ветеранов я смог поднять гирю 115 раз я занял первое место, а второе и третье места заняли спортсмены из Узбекистана и Тайваня соответственно, - рассказал чемпион мира по гиревому спорту Айдын Ахметов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.