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Опубликовано: Сегодня, 12:26

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Мангистауские спортсмены стали чемпионами мира по гиревому спорту

Мангистауские спортсмены стали победителями на чемпионате мира по гиревому спорту в индийском городе Дели, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В мировом турнире, проходившем с 27 по 31 октября, приняли участие около 300 спортсменов из 17 стран. В их числе и три спортсмена из Мангистауской области, ставшие чемпионами мира.

В частности, Бакытжан Советханов победил в весовой категории 95 кг по длинному циклу, Нартай Алтыбаев (78 кг) и Айдын Ахметов (+85 кг) среди ветеранов стали чемпионами в рывке.

По словам тренера команды Нартая Алтыбаева, который стал чемпионом мира, бронзовую медаль по гиревому спорту завоевал российский спортсмен, поднявший гирю 86 раз, серебряную – соперник из Польши (88 раз), а «золото» выиграл Бакытжан Советханов, сумевший поднять гирю 91 раз. Бронзовую медаль в толчке завоевал тайванец (124 раза), серебряную - австралиец (133 раза), золотую - наш атлет (215 раз).

- В рывке среди ветеранов я смог поднять гирю 115 раз я занял первое место, а второе и третье места заняли спортсмены из Узбекистана и Тайваня соответственно, - рассказал чемпион мира по гиревому спорту Айдын Ахметов.



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