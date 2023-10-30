Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 254

В Актау ожидают прибытие шахматного каравана

Караван, направленный на популяризацию шахматного спорта, прибудет в Актау 2 ноября. В полуфинальном этапе турнира примут участие 20 спортсменов из Мангистау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на областное управление физической культуры и спорта.

Кадр из видео
Казахстанская федерация шахмат, при поддержке компании Freedom Broker, запускает проект «Шахматный караван», который в течение месяца организует открытые турниры во всех регионах страны. В рамках проекта в каждом городе Казахстана пройдет церемония открытия филиалов федерации и шахматный турнир.

С 28 августа по 3 сентября в честь Дня Конституции во всех регионах страны прошли открытые отборочные мини-блиц турниры среди шахматистов за выход в полуфинал.

Три лучших игрока получат путёвку на гранд-финал, который пройдёт 10 ноября в Туркестане. Главный приз - 5 миллионов тенге. Организаторы намерены создать сеть филиалов по всей стране для пропаганды интеллектуальной игры.

Турнир «Шахматный караван» проходит в 20 городах Казахстана по принципу шахматного блица. Соревнования проводятся для всех желающих, включая кандидатов в мастера спорта, с рейтингом ЭЛО (метод расчета относительной силы игроков) до 2 000 участников.

Призеры полуфинала получат денежный сертификат:
* За 1 место - 100 тыс. тенге;
* За 2 место - 50 тыс. тенге;
* За 3 место - 30 тыс. тенге.
А финальный призовой фонд составит:
* За 1 место - 5 млн. тенге;
* За 2 место - 2,5 млн. тенге;
* За 3 место - 1 млн. тенге.

«Шахматный караван» - это не просто проект, это путешествие в шахматную жизнь, наполненную соревновательным духом, возможность показать насколько увлекательна интеллектуальная игра. Организаторы приглашают погрузиться в богатую историю этого вида спорта и вдохновить юных спортсменов, привлечь внимание местных исполнительных органов к вопросу развития шахмат в регионах.

Путешествуя по городам, пропагандируя шахматы, караван объединяет людей разных возрастов и разных профессий.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 17:59
Неужели перещеголяем Васюки?
Жаль, что Остап Бендер не дожил до наших дней. uhmylka (Шутка, а вообще то дело хорошее)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика