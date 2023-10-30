В Актау ожидают прибытие шахматного каравана

Казахстанская федерация шахмат, при поддержке компании Freedom Broker, запускает проект «Шахматный караван», который в течение месяца организует открытые турниры во всех регионах страны. В рамках проекта в каждом городе Казахстана пройдет церемония открытия филиалов федерации и шахматный турнир.



С 28 августа по 3 сентября в честь Дня Конституции во всех регионах страны прошли открытые отборочные мини-блиц турниры среди шахматистов за выход в полуфинал.



Три лучших игрока получат путёвку на гранд-финал, который пройдёт 10 ноября в Туркестане. Главный приз - 5 миллионов тенге. Организаторы намерены создать сеть филиалов по всей стране для пропаганды интеллектуальной игры.



Турнир «Шахматный караван» проходит в 20 городах Казахстана по принципу шахматного блица. Соревнования проводятся для всех желающих, включая кандидатов в мастера спорта, с рейтингом ЭЛО (метод расчета относительной силы игроков) до 2 000 участников.



Призеры полуфинала получат денежный сертификат:

* За 1 место - 100 тыс. тенге;

* За 2 место - 50 тыс. тенге;

* За 3 место - 30 тыс. тенге.

А финальный призовой фонд составит:

* За 1 место - 5 млн. тенге;

* За 2 место - 2,5 млн. тенге;

* За 3 место - 1 млн. тенге.



«Шахматный караван» - это не просто проект, это путешествие в шахматную жизнь, наполненную соревновательным духом, возможность показать насколько увлекательна интеллектуальная игра. Организаторы приглашают погрузиться в богатую историю этого вида спорта и вдохновить юных спортсменов, привлечь внимание местных исполнительных органов к вопросу развития шахмат в регионах.



Путешествуя по городам, пропагандируя шахматы, караван объединяет людей разных возрастов и разных профессий.