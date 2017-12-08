«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 08 Декабря
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.85 KZT
  • €1 = 394.79 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 232

На вопросы о медицинском страховании пользователям Lada.kz в прямом эфире ответили специалисты

Более 30 вопросов задали пользователи участникам конференции, посвященной системе обязательного медицинского страхования (ОСМС), которая прошла в режиме онлайн в редакции «Лады». Жителей Мангистау интересовало, кто, как и сколько будет платить за медицинское обслуживание с внедрением ОСМС, смогут ли пациенты прикрепиться не к государственной, а к частной клинике, и когда новая система начнет действовать.

Участники прямого эфира
На вопросы пользователей Lada.kz отвечали Руслан Бектубаев, директор филиала фонда медицинского страхования (ФМС) по Мангистауской области; Нурлан Тлепов, директор Медицинского центра кардиологии и внутренних болезней «Арчимед»; Мадина Баспаева, главный эксперт отдела закупа медпомощи Мангистауского областного филиала фонда, и Салтанат Жармаева, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области. Мы приводим только часть ответов специалистов. Формат сайта не позволяет целиком опубликовать стенограмму онлайн конференции. Полную ее версию читайте в следующем выпуске еженедельника «Лада».

Пользователь: Если человек шел по улице и упал, или в аварию попал, или память потерял? И не может сказать, застрахован он или нет? Как это будут выяснять и будет ли оказываться помощь?

Руслан Бектубаев: Учитывая описанное состояние, экстренная помощь должна быть оказана. В связи с переносом сроков ОСМС на 2020 год, вопрос платежей и статуса не стоит. Этот вопрос не будет стоять и с внедрением ОСМС, потому что это неотложная медицинская помощь.

Пользователь: По закону с 1 января 2018 года в Казахстане должны были начать оказывать медицинскую помощь в системе медицинского страхования. Потом появились предложения о переносе сроков. Что сейчас происходит?

Руслан Бектубаев: Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. В Проекте, разработанном Министерством здравоохранения Республики Казахстан, планируется до 2020 года приостановить уплату взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых лиц, в том числе предпринимателей, а также взносов государства за льготные категории граждан. В то же время сбор отчислений работодателей будет продолжен.

Пользователь: Подскажите, если я ИП, но доход не ежемесячный, как именно платить взносы?

Руслан Бектубаев: Согласно Закону, индивидуальные предприниматели являются плательщиками взносов, независимо от извлечения дохода.
В соответствии со статьей 28 Закона объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей является двукратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (5% составляет в этом году 2446 тенге), за исключением приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан индивидуальных предпринимателей.

Пользователь: Осуществляю трудовую деятельность на двух предприятиях, совокупный доход более 15 минимальных заработных плат. Также периодически имею доход от гражданско-правовых сделок. Обязан ли я платить взносы с гражданско-правовых сделок, так как работодатели и так перечисляют максимальный размер взносов?

Руслан Бектубаев: Согласно статье 29 Закона, ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В соответствии со статьей 14 Закона физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, должны производить взносы. Взносы с дохода услугодателя удерживает и перечисляет услугополучатель. В данном случае по месту работы работодатель сделал максимальное отчисление, поэтому производить взносы по договорам гражданско-правового характера не надо. Сам человек должен предоставить услугополучателю справку о том, что работодатель произвел за него отчисления.

Пользователь: У меня непостоянная работа. Как будет учитываться мой доход? Сколько я буду отчислять? И как мне быть, если будет перерыв в работе?

Руслан Бектубаев: Первым делом надо определиться с вашим статусом. Если вы являетесь наемным работником, то отчисления с июля 2017 года за вас производит работодатель. Если вы ИП, то с июля 2017 года вы вносите взносы в размере 5% от 2 МЗП, что составляет 2446 тенге в 2017 году и 2828 тенге в 2018 году. Если вы временно не работаете и относитесь к 14 категориям, то за вас взносы должно уплачивать государство с 2020 года. Если вы являетесь самозанятым, то уплата взносов вами в связи с переносом ОСМС до 2020 года на сегодня не производится.

Пользователь: Если я безработный, как платить?

Руслан Бектубаев: Если вы официально зарегистрированы в качестве безработного, то за вас будет делать взносы государство. И еще за 13 категорий граждан, куда входят инвалиды, многодетные матери, дети до 18 лет, пенсионеры, студенты, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и так далее – платит государство. Это около 10 миллионов казахстанцев.

По республиканским данным порядка 45% клиник, которые подали заявки на участие в базе ФМС – частные. Пользователь сайта задал вопрос Нурлану Тлепову, директору частного медицинского центра.

Пользователь: Дорогой наш доктор, скажите, как частные клиники оценивают внедрение медицинского страхования, будет ли ваша клиника в этом участвовать?

Нурлан Тлепов: Насколько мне известно, по Мангистауской области подали заявки для включения в БД33 частные медорганизации, что составляет — 48%. Наша клиника ТОО «Медицинский центр кардиологий и внутренних болезней «Archimed» работает с 2016 года. Мы подали в сентябре заявку для включения в базу данных и будем участвовать при размещении объемов по следующим формам медицинской помощи: консультативно-диагностическая, стационарная помощь, дневной стационар.

Пользователь: Мама - гражданка России, постоянно проживающая в Актау по виду на жительство в РК, пенсионерка. Дважды подавали заявление на прикрепление к АГП №1. Получили отказ, так как она не является гражданкой РК. Хотелось бы прояснить правомерность отказа в прикреплении.

Руслан Бектубаев: В Закон РК от 16.11.2015 года «Об ОСМС» внесены изменения и дополнения 30.06.17г., что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан. Для прояснения правомерности отказа в прикреплении к поликлинике АГП№1 необходимо выяснить даты подачи заявления, т.к. возможно, что обращения были до внесения изменений и дополнений в законодательство. На сегодня иностранцы получают гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и экстренную помощь бесплатно.

Пользователь: Если в поликлинике, к которой я прикреплен, нет нужного специалиста, что делать в таком случае?

Салтанат Жармаева: В случае отсутствия нужного специалиста вопрос направления решает участковый врач и врач общей практики. На сегодня проблема нехватки специалистов существует во всех медицинских организациях. С внедрением ОСМС данная проблема будет разрешена за счет участия частных медицинских клиник в качестве соисполнителей. На сегодня в базе данных соисполнителей по региону 45. Все услуги для пациентов будут оказаны бесплатно при наличии показаний и направления специалиста первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), услуги будут оплачиваться поликлиникой по договору с исполнителями. Сведения о соисполнителях можно найти на сайтах управления здравоохранения Мангистауской области, Министерства здравоохранения РК и Фонда СМС.

Несколько вопросов пользователи задали в конце прямого эфира. Ответы на них эксперты прислали по электронной почте.

Пользователь: Если я живу в Жанаозене, но часто бываю в Актау, могу ли прикрепиться там?

Руслан Бектубаев: Во-первых, согласно Правилам прикрепления, вы можете прикрепиться только к одной организации ПМСП. Во-вторых, изменение прикрепления граждан к организациям ПМСП возможно в период кампании прикрепления, проводимой ежегодно с 15 сентября по 15 ноября, либо при изменении места проживания или работы не чаще одного раза в год при свободном выборе гражданином врача и медицинской организации. Таким образом, вы можете перезакрепиться в поликлинике Актау, но условия обслуживания на дому будут оговорены поликлиникой.

Пользователь: А будет ли медстраховка компенсировать назначенные врачом лекарства и каких заболеваний коснется 100% возмещение?

Руслан Бектубаев: Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется при оказании:
- амбулаторно-поликлинической помощи – в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями);
- стационарной и стационарозамещающей помощи – в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения.

Пользователь: А если мне придется обратиться в частную лабораторию, в моей поликлинике не делают эти анализы. Кто за это будет платить?

Руслан Бектубаев: Решение направления на лабораторное исследование по показаниям согласно стандартов обследования и лечения по нозологиям принимает врач и выписывает направление. Пациент вправе выбрать соисполнителя по консультативно-диагностическим услугам, в т.ч. частной клиники, из базы данных. Получение услуг для пациента бесплатное. Услуги будут оплачиваться поликлиникой по договору с частными клиниками.


Фото Рашида Исмагилова


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babushka (Посетители) Сегодня, 14:11
не совсем понятно , МЗП или МРТ, просто МЗП будет 28284 с нового года , а МРП 2828 , так как правильно 5% 28 28 или 28284?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 Егерь (Посетители) Сегодня, 13:28
С нами будут играть в эту игру до тех пор, пока мы будем принимать ее правила. Более ушлый откроет клинику "Архимед" в 2016-м году, чтобы принять участие в этом празднике жизни. Народ попроще будет платить, надеясь, что не произойдет мутной истории по типу енпф. Жизнь продолжается. Ваше здоровье в ваших руках, но никак не в потных лапах продажных лепил.

Желаю всем здравствовать! spasibo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика