На вопросы о медицинском страховании пользователям Lada.kz в прямом эфире ответили специалисты

Участники прямого эфира

На вопросы пользователей Lada.kz отвечали Руслан Бектубаев, директор филиала фонда медицинского страхования (ФМС) по Мангистауской области; Нурлан Тлепов, директор Медицинского центра кардиологии и внутренних болезней «Арчимед»; Мадина Баспаева, главный эксперт отдела закупа медпомощи Мангистауского областного филиала фонда, и Салтанат Жармаева, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области. Мы приводим только часть ответов специалистов. Формат сайта не позволяет целиком опубликовать стенограмму онлайн конференции. Полную ее версию читайте в следующем выпуске еженедельника «Лада».



Пользователь: Если человек шел по улице и упал, или в аварию попал, или память потерял? И не может сказать, застрахован он или нет? Как это будут выяснять и будет ли оказываться помощь?



Руслан Бектубаев: Учитывая описанное состояние, экстренная помощь должна быть оказана. В связи с переносом сроков ОСМС на 2020 год, вопрос платежей и статуса не стоит. Этот вопрос не будет стоять и с внедрением ОСМС, потому что это неотложная медицинская помощь.



Пользователь: По закону с 1 января 2018 года в Казахстане должны были начать оказывать медицинскую помощь в системе медицинского страхования. Потом появились предложения о переносе сроков. Что сейчас происходит?



Руслан Бектубаев: Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. В Проекте, разработанном Министерством здравоохранения Республики Казахстан, планируется до 2020 года приостановить уплату взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых лиц, в том числе предпринимателей, а также взносов государства за льготные категории граждан. В то же время сбор отчислений работодателей будет продолжен.



Пользователь: Подскажите, если я ИП, но доход не ежемесячный, как именно платить взносы?



Руслан Бектубаев: Согласно Закону, индивидуальные предприниматели являются плательщиками взносов, независимо от извлечения дохода.

В соответствии со статьей 28 Закона объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей является двукратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (5% составляет в этом году 2446 тенге), за исключением приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан индивидуальных предпринимателей.



Пользователь: Осуществляю трудовую деятельность на двух предприятиях, совокупный доход более 15 минимальных заработных плат. Также периодически имею доход от гражданско-правовых сделок. Обязан ли я платить взносы с гражданско-правовых сделок, так как работодатели и так перечисляют максимальный размер взносов?



Руслан Бектубаев: Согласно статье 29 Закона, ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В соответствии со статьей 14 Закона физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, должны производить взносы. Взносы с дохода услугодателя удерживает и перечисляет услугополучатель. В данном случае по месту работы работодатель сделал максимальное отчисление, поэтому производить взносы по договорам гражданско-правового характера не надо. Сам человек должен предоставить услугополучателю справку о том, что работодатель произвел за него отчисления.



Пользователь: У меня непостоянная работа. Как будет учитываться мой доход? Сколько я буду отчислять? И как мне быть, если будет перерыв в работе?



Руслан Бектубаев: Первым делом надо определиться с вашим статусом. Если вы являетесь наемным работником, то отчисления с июля 2017 года за вас производит работодатель. Если вы ИП, то с июля 2017 года вы вносите взносы в размере 5% от 2 МЗП, что составляет 2446 тенге в 2017 году и 2828 тенге в 2018 году. Если вы временно не работаете и относитесь к 14 категориям, то за вас взносы должно уплачивать государство с 2020 года. Если вы являетесь самозанятым, то уплата взносов вами в связи с переносом ОСМС до 2020 года на сегодня не производится.



Пользователь: Если я безработный, как платить?



Руслан Бектубаев: Если вы официально зарегистрированы в качестве безработного, то за вас будет делать взносы государство. И еще за 13 категорий граждан, куда входят инвалиды, многодетные матери, дети до 18 лет, пенсионеры, студенты, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и так далее – платит государство. Это около 10 миллионов казахстанцев.



По республиканским данным порядка 45% клиник, которые подали заявки на участие в базе ФМС – частные. Пользователь сайта задал вопрос Нурлану Тлепову, директору частного медицинского центра.



Пользователь: Дорогой наш доктор, скажите, как частные клиники оценивают внедрение медицинского страхования, будет ли ваша клиника в этом участвовать?



Нурлан Тлепов: Насколько мне известно, по Мангистауской области подали заявки для включения в БД33 частные медорганизации, что составляет — 48%. Наша клиника ТОО «Медицинский центр кардиологий и внутренних болезней «Archimed» работает с 2016 года. Мы подали в сентябре заявку для включения в базу данных и будем участвовать при размещении объемов по следующим формам медицинской помощи: консультативно-диагностическая, стационарная помощь, дневной стационар.



Пользователь: Мама - гражданка России, постоянно проживающая в Актау по виду на жительство в РК, пенсионерка. Дважды подавали заявление на прикрепление к АГП №1. Получили отказ, так как она не является гражданкой РК. Хотелось бы прояснить правомерность отказа в прикреплении.



Руслан Бектубаев: В Закон РК от 16.11.2015 года «Об ОСМС» внесены изменения и дополнения 30.06.17г., что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан. Для прояснения правомерности отказа в прикреплении к поликлинике АГП№1 необходимо выяснить даты подачи заявления, т.к. возможно, что обращения были до внесения изменений и дополнений в законодательство. На сегодня иностранцы получают гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и экстренную помощь бесплатно.



Пользователь: Если в поликлинике, к которой я прикреплен, нет нужного специалиста, что делать в таком случае?



Салтанат Жармаева: В случае отсутствия нужного специалиста вопрос направления решает участковый врач и врач общей практики. На сегодня проблема нехватки специалистов существует во всех медицинских организациях. С внедрением ОСМС данная проблема будет разрешена за счет участия частных медицинских клиник в качестве соисполнителей. На сегодня в базе данных соисполнителей по региону 45. Все услуги для пациентов будут оказаны бесплатно при наличии показаний и направления специалиста первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), услуги будут оплачиваться поликлиникой по договору с исполнителями. Сведения о соисполнителях можно найти на сайтах управления здравоохранения Мангистауской области, Министерства здравоохранения РК и Фонда СМС.



Несколько вопросов пользователи задали в конце прямого эфира. Ответы на них эксперты прислали по электронной почте.



Пользователь: Если я живу в Жанаозене, но часто бываю в Актау, могу ли прикрепиться там?



Руслан Бектубаев: Во-первых, согласно Правилам прикрепления, вы можете прикрепиться только к одной организации ПМСП. Во-вторых, изменение прикрепления граждан к организациям ПМСП возможно в период кампании прикрепления, проводимой ежегодно с 15 сентября по 15 ноября, либо при изменении места проживания или работы не чаще одного раза в год при свободном выборе гражданином врача и медицинской организации. Таким образом, вы можете перезакрепиться в поликлинике Актау, но условия обслуживания на дому будут оговорены поликлиникой.



Пользователь: А будет ли медстраховка компенсировать назначенные врачом лекарства и каких заболеваний коснется 100% возмещение?



Руслан Бектубаев: Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется при оказании:

- амбулаторно-поликлинической помощи – в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями);

- стационарной и стационарозамещающей помощи – в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения.



Пользователь: А если мне придется обратиться в частную лабораторию, в моей поликлинике не делают эти анализы. Кто за это будет платить?



Руслан Бектубаев: Решение направления на лабораторное исследование по показаниям согласно стандартов обследования и лечения по нозологиям принимает врач и выписывает направление. Пациент вправе выбрать соисполнителя по консультативно-диагностическим услугам, в т.ч. частной клиники, из базы данных. Получение услуг для пациента бесплатное. Услуги будут оплачиваться поликлиникой по договору с частными клиниками.





Фото Рашида Исмагилова