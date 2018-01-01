Фен-шуй 2018. Деньги. Отношения. Здоровье

У китайцев есть два основных календаря: Лунный и Солнечный. По Лунному календарю они живут и отмечают все свои праздники, в том числе Новый год. Поэтому в 2018-м Новый год китайцы отмечают 16 февраля, в первый лунный день второго месяца года. И именно эту дату вы можете увидеть в интернете и СМИ. Однако, если мы говорим о метафизике, о наступлении года Собаки, нужно использовать Солнечный календарь, исходя из которого год Собаки наступит 4 февраля 2018 года. Те рекомендации, которые вы найдете ниже, основываются именно на Солнечном календаре.
Будут ли реформы в 2018 году Собаки?
Элемент Земли достаточно статичный, ведь он представляет Гору. Гора не любит движений и быстрого развития, поэтому реформы могут встретить жесткое сопротивление и им будет достаточно трудно пробиться.
Совет №1
Если вы захотите проявить инициативу на работе в 2018 году, предложив революционную идею, способную вывести компанию на новый высокий уровень, придержите «коней», сделайте это как можно более мягко. Расскажите, как можно это сделать шаг за шагом, постепенно, медленно. Так вероятность принятия вашего предложения будет намного выше. Главное, не гоните. Земля этого не любит…
Совет №2
Если вы революционер и реформист по природе, будьте аккуратны на митингах и демонстрациях, в 2018 году все новое может встретить еще более сильный отпор. Причем, во всех странах. Речь идет не только про Казахстан. Это мировая тенденция.
Будет ли стабильность в 2018 году?
С развитием и оптимизмом в экономике связан другой элемент – Огонь, который мало того, что ушел от нас на много лет, так и оказался в так называемой «Стадии Могилы Огня», исходя из системы теории Бацзы. А без Огня и в таком его положении в 2018 году можно ожидать любых потрясений – от пика взлета рынка до его падения. В любом случае, это нестабильность.
Совет №3
Если вы всегда полагались на интуицию при совершении сделок, то в 2018 году интуиция может вас подвести, так как элементы с ней связанные (огонь и вода) в 2018 году находятся под жестким контролем Земли. Поэтому в этом году больше опирайтесь на размышления и логику, что больше свойственно элементу Земли.
На чем можно заработать в 2018 году?
Если рынок упадет, скорее всего упадут немного и цены на недвижимость, которая представлена элементом Земли. Это плохая новость для тех, кто хочет продать свои дома и квартиры, но хорошая новость для инвесторов, ведь это будет лишь временно и в последующие годы цены снова взлетят.
К элементу Земли также относятся склады, музеи, программные продукты.
Каким будет год Собаки 2018 для денег?
Дело в том, что Земляной 2018 год может представлять для вашей Земли так называемых «конкурентов», которые могут сыграть недобрую роль для ваших денег.
2018 год Собаки, как уже было сказано, имеет в своей основе очень сильную Землю. И если ваш день рождения тоже Земля и, кроме того, у вас еще много и других элементов Земли в карте рождения, то есть вероятность, что вы находитесь в зоне риска (но не 100%, так как нужно смотреть индивидуально, есть случаи, когда много Земли будет очень даже благоприятно).
Совет №4
Запланируйте двойные расходы.
Если вы начинаете что-то новое в 2018 году и ваш элемент личности Земля (инь или ян) и у вас много еще и других элементов Земли в карте рождения, при планировании расходов умножайте их на два. То есть предполагайте, что расходов будет в два раза больше, нежели вам кто-то рассказывает и убеждает, что будет все именно так. Не верьте. Для них может действительно так и будет, но не для вас. И если вас эти двойные расходы все равно удовлетворяют, исходя их конечной прибыли, то берите проект. Однако, если в этом случае расходы будут больше доходов, то не ввязывайтесь.
В любом случае вы будете к этому готовы. А это всегда намного проще и спокойнее.
Совет №5
Делитесь и дано вам будет.
Поскольку этот год для вас подразумевает двойные расходы, то почему бы не спланировать это именно так, как удобно именно вам, самим управляя, куда эти расходы поступают.
Например, вы можете заработать на каком-то проекте. Возьмите себе хорошего помощника. Да, вы могли бы справиться самостоятельно и забрать все заработанное, но не в этом году. Поделитесь намеренно. И человеку поможете, и заранее будете знать, куда деньги уходят. Они все равно уйдут. Но чем это будет у конкурентов или у вора, пусть лучше будет там, где вам приятнее и выгоднее.
Совет №6
Проверьте, не используете ли вы энергию Звезды 3, 7 или 5 в своей квартире или доме. «Используете» — это означает: не спите, не работаете, не готовите ли вы еду в энергиях этих Звезд. Эти энергии могут сильно ухудшить ситуацию. И наоборот, если у вас благоприятный фен-шуй, то даже самая негативная ситуация, исходя из карты бацзы вашей даты рождения, будет улучшена и частично исправлена.
Узнать больше об энергиях года вы сможете на моём семинаре «Что несёт нам год грядущий», который пройдет в январе 2018 г. Подробнее о семинаре на страницах моего сайта fengshui-aktau.kz или на странице инстаграм astrolog_chirtsova.
Каким будет год Собаки 2018 для здоровья?
Земля в 2018 году Собаки в китайской метафизике и китайской медицине связана с селезенкой, желудком, пищеварением, животом, поэтому прежде всего те, у кого и ранее эти органы были под напряжением, в 2018 году они могут прийти в обострение. Кроме того, в зоне риска также находятся почки, желчный пузырь, так как в них могут начать активнее расти камни (Земля), а также матка, предстательная железа, яичники, в которых более активно могут начать делиться клетки (Земля) – кисты, полипы, эндометрии, миомы.
Совет №7
В феврале, апреле, июле, октябре 2018 запишитесь на обследование. Даже если ранее, например, желудок не болел, а женские или мужские болезни вас никогда не беспокоили, все же запишитесь к гинекологу или урологу. Просто так. В данном случае важнее, что вы уделили этому внимание. Энергии любят, когда вы о них думаете. Это и есть «противоядие». Вы просто об этом заботитесь, думаете о здоровье в 2018 году. И тогда есть большая вероятность, что проблемы вас обойдут стороной, ведь вы позаботились об этом.
Особенно это касается людей, рождённых в годы Собаки, Быка и Козы, а также в январе, июле и октябре месяце.
Каким будет 2018 год Собаки для денег, если вы родились в год Дракона? Кому верить?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить личную карту бацзы каждого. Не верьте тому, что пишут в интернете, что, например, если вы родились в год Дракона (1952, 1964, 1976,1988, 2000, 2012), то, поскольку ваш год рождения будет находится в так называемом «столкновении» (Собака в восточной астрологии сталкивается с Драконом), обязательно все будет плохо. Это не так.
Правильнее сказать, что для вас 2018 год может быть сложным, так как есть вероятность (но не обязательно), что вас будет ожидать много перемен. Перемены – это не всегда плохо! Это бывает тяжело, это да. Например, переезд. Это плохо? Далеко не всегда. Но тяжело? Часто – да. Это требует много сил, времени, нервов. Или развод. Это плохо? Для кого как… Для кого-то развод – это дверь в новую свободную от давления жизнь без скандалов, алкоголя, насилия, измен и ревности. Но тяжело это? Еще как! Все те же нервы, время. Или смена работы. Иногда, даже когда мы идем на понижение в должности или понижение зарплаты... но новые знакомства могут впоследствии вывести нас на новый уровень! А остались бы на прежнем месте, так и варились бы там без развития. Но тяжело вначале? Еще как! Но плохо ли это?!
Совет №8
В какой бы вы год ни родились, помните, что у Вселенной на нас свои планы. Мы не знаем, куда нас выведет жизнь. Но мы можем пройти этот путь счастливо, заранее подготовившись к испытаниям. Для этого мы и используем фен-шуй и прогнозы по натальной карте, которые делают наш путь более гладким!
Мы же, когда, например, идем в поход, берем с собой разные вещи «на всякий случай» и поэтому спокойно проходим весь путь. Так и здесь. Подготовьте свою «аптечку 2018» в виде этой статьи, персонального прогноза или личного талисмана, который можете заказать у меня при личной встрече.
А я, дорогие мои читатели, желаю вам благополучного года, крепкого здоровья, оптимизма и огромной удачи!
С любовью, руководитель центра «Фен-шуй и астрология» Оксана Чирцова, астролог, нумеролог, консультант фен-шуй.
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