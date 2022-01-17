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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 321

Маршрут пациента в Мангистау: что делать, если вы заболели коронавирусом

В последние дни в Мангистауской области, как и в республике, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В областном филиале Фонда социального медицинского страхования рассказали, как действовать пациентам, которые обнаружили у себя симптомы коронавируса.

Фото из архива Lada.kz
ПЦР-тест
Если вы почувствовали симптомы простуды, гриппа или пневмонии, вы можете сдать анализ на коронавирус методом ПЦР.

Это можно сделать, обратившись в фильтр-кабинет поликлиники. Также, чтобы не подвергать риску заражения окружающих, можно позвонить в регистратуру или справочную своей поликлиники и вызвать на дом мобильную бригаду. Исследование в данном случае будет проведено бесплатно в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, так как это инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, то есть застрахованным быть необязательно.

Также ПЦР-тестирование проводится лицам, контактировавшим с пациентом, у которого выявлен коронавирус. Здесь также возможно обращение через фильтр-кабинет или вызов мобильной бригады на дом.

ПЦР для получения возможности выехать за границу оплачивается за свой счёт. Также, если справку с отрицательным ПЦР требуют для посещения какой-либо организации или с места работы, то оплачивается исследование за счёт собственных средств или средств работодателей по договорённости.

Перечень случаев, по которым ПЦР-тест проводится бесплатно:

• по медицинским показаниям при обращении в фильтр-кабинет – при наличии признаков ОРВИ и вирусной пневмонии;
• при вызове мобильной группы на дом для пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию;
• при экстренной госпитализации в стационар в случае положительного результата экспресс-теста;
• при направлении на плановую госпитализацию или догоспитальное обследование;
• беременным женщинам для госпитализации на родоразрешение в сроке от 37 недель;
• пациентам, находящимся на гемодиализе.

Мобильные бригады

Для того, чтобы пациенты не подвергали риску окружающих и посещали поликлинику с признаками болезни, а также получали необходимую медицинскую помощь на дому, при каждой организации ПМСП были созданы мобильные бригады по амбулаторному наблюдению за больными с COVID-19. Они обслуживают вызовы на своей территории обслуживания, время работы – с 08:00 до 20:00. Если пациент не проживает на территории поликлиники по месту прикрепления, ему нужно обратиться за помощью на 103. Вызовы после 20:00 обслуживает также Скорая помощь.

В функции мобильной бригады входят:
• Выезд на дом к пациенту с признаками ОРВИ или подозрением на коронавирусную инфекцию при первичном обращении;
• Выезд к пациентам, которые находятся на амбулаторном наблюдении или на домашней изоляции;
• Проведение ПЦР-тестирования при подозрении на СOVID-19;
• Назначение лекарств и при необходимости их доставка пациентам с внебольничной пневмонией и хроническими заболеваниям;
• Помощь пациентам для ведения ими самостоятельного мониторинга состояния;
• Оформление медкарты амбулаторного пациента.

КТ или рентген

При подозрении на развитие воспалительных процессов в лёгких проводится компьютерная томография или рентгенография грудной клетки. Данные виды диагностики проводятся пациенту бесплатно при госпитализации в круглосуточный стационар в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, поэтому оказываются и незастрахованным пациентам с признаками пневмонии.

Госпитализация необходима пациентам, чьё состояние здоровья не позволяет лечиться дома – при низком уровне сатурации, нарастающей одышке и неспособности самостоятельно дышать, при высокой степени поражения лёгких. Стоит учесть, что при одинаково сниженной сатурации у двух пациентов могут быть разные показания к госпитализации, поэтому одного только положительного результата ПЦР недостаточно для госпитализации.

Если же речь идёт о прохождении обследования на уровне поликлиники (без госпитализации), то оно будет проведено бесплатно пациентам, которые регулярно делают взносы и застрахованы, так как данные диагностические услуги входят в пакет ОСМС.

По итогам лечения на дому, в том числе под наблюдением участкового врача, через определённое время пациенту снова могут назначить прохождение КТ для проверки состояния в динамике.

Важно напомнить пациентам, которые решили лечиться дома: при нарастании клинических симптомов заболевания и ухудшении самочувствия необходимо поставить в известность участкового врача.
Кроме того, при необходимости предусмотрено открытие дневного стационара на дому для пациентов, которым прописано получение уколов, капельницы. В таком случае их на дому посещает медицинский работник от поликлиники для проведения врачебных назначений (манипуляций).


Лекарственное обеспечение
При госпитализации в круглосуточный стационар пациент получает необходимые лекарства в соответствии с протоколом лечения.
При лечении на амбулаторном уровне предусмотрено лекарственное обеспечение согласно приказу МЗ РК №75 (Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определёнными заболеваниями (состояниями).

В данном случае пациент получает рецепт от лечащего врача, на его основании ему выдаётся лекарство в аптеке поликлиники. При лёгкой и средней степени тяжести течения COVID-19 (симптомы ОРВИ) пациенту полагается парацетамол, ибупрофен. Если речь идёт о пневмонии, вероятности риска тромбоэмболии, то на амбулаторном уровне пациент может получить капсулы дабигатрана и таблетки ривароксабана, апиксабана, а также парацетамола и ибупрофена.

Реабилитация и восстановление

После обследования, диагностики и лечения в некоторых случаях необходимо помочь организму восстановиться, особенно если пациент имеет хронические заболевания, осталась одышка, наблюдается слабость.
Одним из положительных факторов реализации системы ОСМС является повышение финансирования медицинской реабилитации и соответственно возможности её получения пациентами.

Как пройти медицинскую реабилитацию после перенесённой коронавирусной инфекции по ОСМС?

1. Нужно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике.
2. Врач даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы (МДГ).
3. Реабилитолог или МДГ проведут оценку состояния пациента и подберут необходимый курс восстановительных мероприятий.
4. Мероприятия реабилитации направлены на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии.
5. Медицинская реабилитация, в зависимости от степени функциональных нарушений, может проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.
ВАЖНО: Пройти реабилитацию при наличии показаний могут также те пациенты, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Алгоритм действий для них идентичен.


В Фонде напоминают: если возникли вопросы по качеству и доступности медицинской помощи, нужно обращаться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники. Если добиться разрешения вопроса не удалось, следует оставить обращение в адрес Фонда социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.



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