История в фотографиях. СемьЯ

Пердегуль Дюйсембай почти три года назад, 29 января 2014 года, стала вдовой. Ее муж погиб в автомобильной катастрофе. С тех самых пор ее жизнь разделилась на «до» и «после». Женщина вместе с детьми вынуждена была сменить место жительства, съехав от родственников мужа. Квартиру матери с семью детьми приходится снимать на то пособие, которое она получает. Теперь каждый месяц 45 из 60 тысяч тенге, которые женщине выплачивает государство как многодетной матери и по потере кормильца, Пердегуль отдает за аренду жилья. На остальные деньги она оплачивает коммунальные услуги. Чтобы семье было, что поесть, женщина работает уборщицей.

- Я понимаю, что многие думают, зачем рожать столько детей, если нет возможности их содержать. Но мы с мужем любили друг друга и старались давать детям все необходимое. Но в нашу семью пришла такая беда, и я стараюсь делать все возможное, чтобы мои дети не голодали. У меня замечательные дети, - рассказывает Пердегуль Дюйсембай.

Когда семья лишилась кормильца, самая младшая дочь тогда была совсем грудной. Аружан любит рисовать. Старшие братья и сестры души в ней не чают.

Молдир учится в 11 классе в средней школе №8 Актау. В будущем девочка мечтает поступить в медицинской колледж, чтобы однажды стать врачом.

- Медицинских работников не хватает, я хочу стать доктором, чтобы помогать людям, лечить их, - рассказывает девочка.

Руслан и Ахат учатся в шестом и третьем классах соответственно. Мальчики мечтают работать в полиции и в больнице, когда вырастут.

- Руслану очень нравится учиться, он хочет стать полицейским. А Ахат хочет быть стоматологом, хотя у него у самого нет зубов сейчас, - смеется Молдир.

Аиде пять лет, она ходит в подготовительный класс. В следующем году пойдет в школу. А пока учится читать и писать, и очень любит рисовать.

Сара тоже мечтает работать в полиции. А пока учится в девятом классе. Еще один сын Пердегуль - Нурсултан - ему 12 лет, остался жить с родителями мужа в Алматинской области. Он страдает заболеванием дыхательных путей и не смог остаться в Актау из-за неподходящего климата.

- На каникулы он к нам приезжает в гости, но здесь плохо себя чувствует. Поэтому живет у бабушки, - говорит Молдир.

В 2012 году Пердегуль Дюйсембай получила орден «Кумис алка», как многодетная мать. В этом году женщина встала в очередь на получение квартиры. Раньше, по ее словам, об этом она не задумывалась. Семья жила с родителями мужа, а после его смерти была вынуждена съехать, и квартирный вопрос встал остро.

Чтобы его решить, семья обращалась к Президенту. Из администрации главы государства им ответили, что вопросом должен заниматься местный исполнительный орган.

- Практически все деньги, которые мама получает, нам приходится отдавать за квартиру. Если есть лишние деньги, мама покупает йогурты для Аружан. Обычно готовим гречку, плов, покупаем муку, макароны мешками, чтобы сэкономить. Раз в месяц нам помогает продуктами мечеть, а также в школе очень помогают, - рассказывает Молдир.

В однокомнатной квартире, где живет многодетная семья, практически нет мебели. Потому учебники школьникам приходится хранить в неработающем холодильнике, который принадлежит хозяину квартиры.

Спят дети на курак корпе.



- Мне иногда сложно общаться со сверстниками, потому что мы не такие как все. У нас нет «айфонов». И в Новый год я мечтаю только о том, чтобы мама была здорова, больше ничего мне не надо, - говорит Молдир.

Пердегуль, чтобы прокормить детей, работает домработницей и уборщицей. И мечтает, чтобы ее сыновья и дочки выросли хорошими людьми.

В Казахстане по законодательству термин «многодетная мать» применяется к матерям, имеющим четырех и более детей. Также есть почетные награды: «Алтын алка» - мать, имеющая семь и более детей, а также «Кумiс алка» - мать шестерых детей.

Многодетные мамы могут рассчитывать на материальную помощь со стороны государства, но сумма совсем не велика. Семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, могут получать ежемесячно по 8 тысяч 824 тенге (4,16 МРП). Для многодетных матерей, награжденных медалями «Алтын алка» и «Кумiс алка», ежемесячное пособие составляет 13 тысяч 575 тенге (6,4 МРП).

При низком уровне среднего дохода в семье, многодетная мать может рассчитывать на государственную адресную социальную помощь. Это выплата в денежной форме, предоставляемая физическим лицам с месячным доходом ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице. Черта бедности – это граница дохода, необходимого для удовлетворения минимальных потребностей человека, которая определяется ежеквартально, в процентах от прожиточного минимума, который на 2016 год составляет 22 859 тенге.

Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается уполномоченным органом в виде разницы между среднедушевым доходом и установленной в областях чертой бедности из расчета на каждого члена семьи.

Как заявляют депутаты Мажилиса, в 2018 году в Казахстане проведут реформы по вопросам социальной защиты населения. Специальное государственное пособие для многодетных матерей планируют заменить единым социальным пособием. По мнению министерства здравоохранения и социального развития РК, это упростит оформление выплат. Чтобы получить пособие, многодетным мамам приходится собрать не один пакет документов.

От автора: Что касается материальной помощи, размер пособия ничтожно мал, учитывая, какие цены сейчас на продукты, подгузники и другие предметы необходимости. Не говоря уже о том, как дорого сейчас обходятся медицинская помощь и образование. Надеемся, что эта сторона вопроса также не останется в стороне.

А семья Пердегуль Дуйсембай мечтает, чтобы в Новом году им больше не приходилось голодать и считать последние копейки. Сама Пердегуль надеется, что ее дети смогут не думать о бытовых проблемах, а просто радоваться жизни, как и их сверстники.