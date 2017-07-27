Параллели странствий. История одного арт-проекта

Мне очень хочется вернуться в Мангистау со своими друзьями-художниками, сделать инсталляцию на фоне фантастических пейзажей этого края. У меня есть интересная задумка, но это пока секрет.



Художница Елена Григорьян рассказала актауским коллегам по цеху об очередном этапе международного долговременного проекта «Параллели странствий». Он стартовал в Казахстане, продолжился во Франции, «погостил» в Италии. Следующим пунктом его дислокации керамисты из разных стран хотят сделать Мангистау. О целях проекта и его развитии — Елена Григорьян и фотографии, сделанные в разных странах:- Проект «Параллели странствий» стартовал в 2013 году в Алматы. Второй его этап состоялся во Франции, третий - в сентябре 2014 года в Актау . Нынешний этап проекта проходил в августе-сентябре 2016 года и дислоцировался в городе Ланчано, регион Абруццо, Италия.Путешествие - не только передвижение в пространстве и способ познания мира, но и огромный стимул для творчества и сотворчества. И международный арт-проект «Параллели странствий», объединивший казахстанских и европейских керамистов, прекрасное тому доказательство...Участниками последнего этапа, который художники называют на итальянский манер Viaggi paralleli, стали художники-керамисты из Италии, Казахстана, Франции, Нидерландов и Литвы. Конечная цель каждого этапа — инсталляция — объёмно-пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, объединённых единым художественным замыслом.Чтобы инсталляция получилась, надо почувствовать дух местности, где вы собираетесь ее создать, понять то, что древние римляне называли «Гением места». Надо ощутить текстуру окружающего пейзажа, материалов архитектурных сооружений, дух времени. Городок Ланчано идеально для этого подходит.Ланчано относится к разряду тех редких городов, соприкосновение с которыми не проходят бесследно, меняя и преобразуя нас изнутри, превращая простое передвижение в пространстве в паломничество.Есть города, далекие от мирской суеты и оглушительных ритмов сегодняшнего дня. Они скромны и не броски. Не крикливы. Но на них лежит особая печать и особое предназначение. Они не забыты Богом и отмечены им неповторимой судьбой. Таков Ланчано.Город, где земное пересекается с небесным, простая мирская жизнь с божественной тайной. Этот город хранитель Евхаристического Чуда, по сей день несет в себе его исцеляющую силу.Старые камни Ланчано, сохранившие теплоту и мудрость веков, удивительным образом становятся частью нас самих, отражаясь на сетчатке наших глаз, становясь частью наших инсталляций, наших фотографий, экспериментов с фактурой. Так история и чудо входят в нашу жизнь, преобразуя нас внутренне. А проект Viaggi paralleli становится актом благодарения и любви.Для инсталляции в Ланчано мы привезли керамические чаши. Совместная инсталляция требует коллективной работы при сохранении индивидуальности каждого ее участника.Чаши — неслучайный выбор. Чаша — это не только предмет, но и символ. Чаша — вместилище пищи, не только телесной, но и духовной. Меняя интерьер инсталляции, мы меняем ее подтекст, ее настроение.Инсталляция возле родников Фонте Борго отсылает нас к временам, когда в средние века здесь, в центре Ланчано, собирались его жители. Женщины стирали белье, мужчины обменивались новостями. Было шумно. Века прошли, и только журчание воды тревожит тишину замшелых камней. Но есть чаши, значит есть жизнь…Инсталляция в катакомбах, ведущих к часовне, где произошло ланчанское чудо , имеет совершенно другое настроение. Здесь все обращено к Христианству, его истокам — Мария, Иосиф и младенец Христос в пещере, Тайная вечеря….Двенадцать чаш, выполненные художниками, отсылают зрителей к теме Божественной Трапезы, где число 12 неслучайно. Это число, символизирующее гармонию и космический порядок, завершенность и совершенство. А еще незримое присутствие учеников Христовых как прообраз единства церкви, единения людей и всего человечества.Инсталляция недолговечна и неповторима. Это разовая акция, которую обязательно надо запечатлеть на фотографии. Поэтому фотосессия — обязательный элемент этого художественного действа.Но основа инсталляции, ее арт-объект, можно переместить в другой интерьер, в другой пейзаж. И в этом смысле инсталляция бесконечна.Инсталляция «Чаши Благодарения» уже имеет четыре адреса: Фонте Борго, Ланчано, Италия; Понте Диоклектиана, Ланчано, Италия; Kazarian Art Center, Алматы, Казахстан; Озеро Капчагай, Алматинская область, Казахстан…Еще одна ипостась инсталляции, ее продолжение — встречи с людьми, которым можно показать фотографии, которым можно рассказать о своих впечатлениях. Художник не должен выстраивать барьер между собой и своими зрителями. В Актау, городе, где я прожила более десяти лет, меня ждут друзья и соратники, с ними я с радостью делюсь своими мыслями и эмоциями.