Сейчас на сайте
2656
объявлений
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 12 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 26 000 000 тенге
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 7 000 тенге
  • Продам Баскудук, дом за 6 500 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 27 Июля
+35...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.66 KZT
  • €1 = 380 KZT
  • 1 RUB = 5.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » История в фотографиях

Параллели странствий. История одного арт-проекта

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 06:39
Художница Елена Григорьян рассказала актауским коллегам по цеху об очередном этапе международного долговременного проекта «Параллели странствий». Он стартовал в Казахстане, продолжился во Франции, «погостил» в Италии. Следующим пунктом его дислокации керамисты из разных стран хотят сделать Мангистау. О целях проекта и его развитии — Елена Григорьян и фотографии, сделанные в разных странах:

- Проект «Параллели странствий» стартовал в 2013 году в Алматы. Второй его этап состоялся во Франции, третий - в сентябре 2014 года в Актау. Нынешний этап проекта проходил в августе-сентябре 2016 года и дислоцировался в городе Ланчано, регион Абруццо, Италия.

Параллели странствий. История одного арт-проекта

Путешествие - не только передвижение в пространстве и способ познания мира, но и огромный стимул для творчества и сотворчества. И международный арт-проект «Параллели странствий», объединивший казахстанских и европейских керамистов, прекрасное тому доказательство...

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Участниками последнего этапа, который художники называют на итальянский манер Viaggi paralleli, стали художники-керамисты из Италии, Казахстана, Франции, Нидерландов и Литвы. Конечная цель каждого этапа — инсталляция — объёмно-пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, объединённых единым художественным замыслом.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Чтобы инсталляция получилась, надо почувствовать дух местности, где вы собираетесь ее создать, понять то, что древние римляне называли «Гением места». Надо ощутить текстуру окружающего пейзажа, материалов архитектурных сооружений, дух времени. Городок Ланчано идеально для этого подходит.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Ланчано относится к разряду тех редких городов, соприкосновение с которыми не проходят бесследно, меняя и преобразуя нас изнутри, превращая простое передвижение в пространстве в паломничество.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Есть города, далекие от мирской суеты и оглушительных ритмов сегодняшнего дня. Они скромны и не броски. Не крикливы. Но на них лежит особая печать и особое предназначение. Они не забыты Богом и отмечены им неповторимой судьбой. Таков Ланчано.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Город, где земное пересекается с небесным, простая мирская жизнь с божественной тайной. Этот город хранитель Евхаристического Чуда, по сей день несет в себе его исцеляющую силу.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Старые камни Ланчано, сохранившие теплоту и мудрость веков, удивительным образом становятся частью нас самих, отражаясь на сетчатке наших глаз, становясь частью наших инсталляций, наших фотографий, экспериментов с фактурой. Так история и чудо входят в нашу жизнь, преобразуя нас внутренне. А проект Viaggi paralleli становится актом благодарения и любви.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Для инсталляции в Ланчано мы привезли керамические чаши. Совместная инсталляция требует коллективной работы при сохранении индивидуальности каждого ее участника.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Чаши — неслучайный выбор. Чаша — это не только предмет, но и символ. Чаша — вместилище пищи, не только телесной, но и духовной. Меняя интерьер инсталляции, мы меняем ее подтекст, ее настроение.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Инсталляция возле родников Фонте Борго отсылает нас к временам, когда в средние века здесь, в центре Ланчано, собирались его жители. Женщины стирали белье, мужчины обменивались новостями. Было шумно. Века прошли, и только журчание воды тревожит тишину замшелых камней. Но есть чаши, значит есть жизнь…

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Инсталляция в катакомбах, ведущих к часовне, где произошло ланчанское чудо, имеет совершенно другое настроение. Здесь все обращено к Христианству, его истокам — Мария, Иосиф и младенец Христос в пещере, Тайная вечеря….

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Двенадцать чаш, выполненные художниками, отсылают зрителей к теме Божественной Трапезы, где число 12 неслучайно. Это число, символизирующее гармонию и космический порядок, завершенность и совершенство. А еще незримое присутствие учеников Христовых как прообраз единства церкви, единения людей и всего человечества.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Инсталляция недолговечна и неповторима. Это разовая акция, которую обязательно надо запечатлеть на фотографии. Поэтому фотосессия — обязательный элемент этого художественного действа.


Параллели странствий. История одного арт-проекта


Но основа инсталляции, ее арт-объект, можно переместить в другой интерьер, в другой пейзаж. И в этом смысле инсталляция бесконечна.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Инсталляция «Чаши Благодарения» уже имеет четыре адреса: Фонте Борго, Ланчано, Италия; Понте Диоклектиана, Ланчано, Италия; Kazarian Art Center, Алматы, Казахстан; Озеро Капчагай, Алматинская область, Казахстан…

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Еще одна ипостась инсталляции, ее продолжение — встречи с людьми, которым можно показать фотографии, которым можно рассказать о своих впечатлениях. Художник не должен выстраивать барьер между собой и своими зрителями. В Актау, городе, где я прожила более десяти лет, меня ждут друзья и соратники, с ними я с радостью делюсь своими мыслями и эмоциями.

Параллели странствий. История одного арт-проекта


Мне очень хочется вернуться в Мангистау со своими друзьями-художниками, сделать инсталляцию на фоне фантастических пейзажей этого края. У меня есть интересная задумка, но это пока секрет.

Фото предоставлено Еленой Григорьян
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика