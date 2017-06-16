24 (1102) 15 июня 2017

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Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 21 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 53 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге

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