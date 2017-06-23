25 (1103) 22 июня 2017

Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Войти с помощью:

в газету «ЛАДА»

Продам Коммерческую площадь за 7 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге

Сдам 2-комнатную квартиру за 75 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 13 400 000 тенге

Сейчас на сайтеобъявления

наверх

Не слишком много минусов одному человеку?