26 (1104) 29 июня 2017

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Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге

Продам Автодром, зем. участок за 4 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 10 500 000 тенге

Продам Сайын, зем. участок, за 10 000 000 тенге

Продам Автодром, дом за 6 000 000 тенге

Продам Гараж за 1 300 000 тенге

Продам Магазин продуктовый за 15 500 000 тенге

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