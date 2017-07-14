28 (1106) 13 июля 2017

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Продам Гайковерт за 120 000 тенге

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Продам Баянды-3, времянку за 4 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге

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