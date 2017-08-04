31 (1109) 3 августа 2017

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Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге

Продам Баскудук, дом за 20 000 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 8 200 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге

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