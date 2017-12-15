50 (1128) 14 декабря 2017

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Платные объявления с сайта va.kz

Продам Гараж, за 2 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге

Меняю Г. Атырау, 3-комнатную квартиру за 28 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге

Сдам 1-комнатную квартиру за 7 000 тенге

Продам Заозерный, зем. участок с домом за 59 000 000 тенге

Сдам 3-комнатную квартиру за 9 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 12 500 000 тенге

Продам 4-комнатную квартиру за 30 000 000 тенге

Сдам 3-комнатную квартиру за 8 000 тенге

Продам Автодром, дом 3-комн за 10 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге

Компании с сайта va.kz

Компании с сайта va.kz

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