1 (1131) 4 января 2018

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Платные объявления с сайта va.kz

Продам 3-комнатную квартиру за 24 000 000 тенге

Продам СОТ Химик, дачу за 8 500 000 тенге

Продам Гараж за 3 500 000 тенге

Продам Гараж за 800 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 15 000 000 тенге

Продам Общежитие за 16 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 16 500 000 тенге

Продам СОТ Геолог, зем. участок за 1 300 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 19 000 000 тенге

Сдам 1-комнатную квартиру за 10 000 тенге

Продам Базу производственную, за 40 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 25 000 000 тенге

Продам Г. Железноводск, дом за 22 500 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 15 900 000 тенге

Компании с сайта va.kz

Компании с сайта va.kz

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