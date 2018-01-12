2 (1132) 11 января 2018

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Платные объявления с сайта va.kz

Продам Куртку за 3 000 тенге

Продам Одежду на мальчика за 500 тенге

Продам Платье нарядное за 6 500 тенге

Продам Одежду для мальчика за 1 500 тенге

Продам Босоножки за 3 500 тенге

Продам Ботинки Camelot за 25 000 тенге

Продам Платье за 6 500 тенге

Продам Пуховик за 17 000 тенге

Продам Куртку зимнюю за 6 000 тенге

Продам Брюки Kiko, за 2 700 тенге

Продам Полусапожки женские, за 10 000 тенге

Продам Диван и кресло за 900 000 тенге

Продам Стол раздвижной за 30 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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