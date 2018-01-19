3 (1133) 18 января 2018

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Платные объявления с сайта va.kz

Курсы кройки и шитья

Продам Витрину за 5 000 тенге

Продам Ванну гидромассажную Golfstream за 1 500 000 тенге

Продам Токарный цех за 6 750 000 тенге

Продам Педикюрное кресло-массажер за 350 000 тенге

Продам Прилавки стеклянные за 15 000 тенге

Продам Наждак за 20 000 тенге

Продам Паркет и ламинат за 1 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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