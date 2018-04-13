15 (1145) 12 апреля 2018

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Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Продам Кассовый аппарат Порт DPG 25 за 30 000 тенге

Продам Столик-помощник парикмахера за 12 000 тенге

Продам Сканер штрих-кода Posiflex за 18 000 тенге

Продам Оборудование для шиномонтажа за 1 200 000 тенге

Продам Краску-шубу 2 в 1 за 10 700 тенге

Продам Раковину за 15 000 тенге

Продам Уровень за 3 000 тенге

Сдам в аренду Электроинструменты

Продам Жидкий мрамор за 2 000 тенге

Продам Запчасти за 15 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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