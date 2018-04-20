16 (1146) 19 апреля 2018

Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Войти с помощью:

Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Сдам 3-комнатную квартиру за 8 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге

Продам Общежитие за 14 900 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге

Сдам 2-комнатную квартиру за 80 000 тенге

Продам 4-комнатную квартиру за 61 500 000 тенге

Сдам 1-комнатную квартиру за 10 000 тенге

Продам 4-комнатную квартиру за 18 500 000 тенге

Меняю 5-комнатную квартиру за 24 000 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 10 800 000 тенге

Продам Гараж за 800 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге

Компании с сайта va.kz

наверх

Не слишком много минусов одному человеку?