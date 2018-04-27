17 (1148) 26 апреля 2018

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Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Продам Стол журнальный за 25 000 тенге

Продам Шкаф книжный за 10 000 тенге

Продам Мини-диван за 44 990 тенге

Продам Тумбу под ТВ за 10 000 тенге

Продам Дивани два кресла за 450 000 тенге

Продам Фотоаппарат Certo Photo за 15 000 тенге

Продам Пылесос LG Cyking за 45 000 тенге

Продам Фотовспышку за 3 000 тенге

Продам Сканер штрих-кода Posiflex за 18 000 тенге

Продам Фитнес-студию за 10 000 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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