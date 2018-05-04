18 (1148) 3 мая 2018

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Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Продам Кровать 2-спальную за 30 000 тенге

Продам Караоке за 85 000 тенге

Продам Фотоаппарат Nikon D70 Body за 15 000 тенге

Продам Стиральную машину LG за 15 000 тенге

Продам Сплит-систему Daewoo за 100 000 тенге

Продам Кассовый аппарат Порт DPG 25 за 30 000 тенге

Продам Печь пароконвекционную за 250 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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