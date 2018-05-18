20 (1150) 17 мая 2018

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Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Продам Гайковерт за 120 000 тенге

Продам Ямобур МТЗ 80 за 3 200 000 тенге

Продам 3-комнатную квартиру за 17 500 000 тенге

Сдам 2-комнатную квартиру за 150 000 тенге

Продам СОТ Рекон, дом за 12 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 9 000 000 тенге

Продам Здание административное за 200 000 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 7 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге

Сдам Производственную базу за 1 200 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 10 850 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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