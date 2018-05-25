21 (1151) 24 мая 2018

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Компании с сайта va.kz

Платные объявления с сайта va.kz

Продам Гараж за 900 000 тенге

Сдам 1-комнатную квартиру за 6 000 тенге

Сдам 1-2-комнатную квартиру за 2 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 10 400 000 тенге

Продам Промбазу продам за 128 800 000 тенге

Продам Гараж за 750 000 тенге

Продам Производственную базу за 25 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге

Сдам Гараж за 40 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 6 000 000 тенге

Продам 4-комнатную квартиру за 117 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге

Продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге

Продам 1-комнатную квартиру за 9 000 000 тенге

Компании с сайта va.kz

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