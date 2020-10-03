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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 535

Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на отключение горячей воды

Из-за порыва горячего водоснабжения нет в нескольких домах. Людям приходится греть воду в тазиках.

Фото жителей дома №4
По словам жителей 4 микрорайона, в «Каспий жылу, су арнасы» их четвёртый день кормят обещаниями. Вчера же их заверили, что подача горячей воды возобновится сегодня утром, 3 октября. Но вода так и не появилась.

Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на отключение горячей воды

До 11:00 жители не наблюдали рабочих на месте порыва


- Сколько можно. Почему до сих пор у нас гнилые трубы. Тариф повышают, а коммуникации не меняют, - негодуют жители.


В «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что специалисты в настоящее время ликвидируют порыв между домами №4 и №5.

- Там объёмная работа. Как закончим, включим, - отметили в «Каспий жылу, су арнасы».


Примерные время и дата подачи горячей воды пока неизвестна.



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Комментарии ( 5 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 18:55
Не нужно успокаиватся, если нет горячей воды. Требуйте, счета приходят исправно и платим мы как за горячую воду тариф, перерасчёт никто не сделает. Если не тревожить кск и маэк так и будете без гор.воды сидеть.
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:48
В нашем мкр чтоб пошла горячая надо мин 15 сливать, и то пойдёт так средняя. Мыться можно чисто в горячей и то если хочешь поваляться приходить греть дополнительно. Так что если она где то есть для меня это вообще удивительно
 
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  • almaty2018
 babe (Посетители) Сегодня, 17:24
Не публикуйте такие статьи ! Не драконьте людей наличием где то горячей воды. В половине , как минимум, города нет горячей воды с весны!!!! А от слов «тупиковая схема» бросает в дрожь!
 
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  • babe
  • Имярек
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 16:52
А что она идёт горячая разве ? У нас в 27 она холодная и черная идёт.
Позавчера и вчера вообще и с питьевой ужас произошёл, из питьевой воды нефтепродукт натурально пошел какой-то, не ржавчина как в горячей воде а натурально капли типа битума или нефти!! Кому жаловаться то, куда писать ?
 
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  • GIBSON.SG
 zhanino (Посетители) Сегодня, 16:28
А в 15 мкр с апреля нет горячей воды, почему нет, если в других микрорайонах получается есть?
 
 

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