Жители 4 микрорайона Актау пожаловались на отключение горячей воды

До 11:00 жители не наблюдали рабочих на месте порыва

- Сколько можно. Почему до сих пор у нас гнилые трубы. Тариф повышают, а коммуникации не меняют, - негодуют жители.

- Там объёмная работа. Как закончим, включим, - отметили в «Каспий жылу, су арнасы».

По словам жителей 4 микрорайона, в «Каспий жылу, су арнасы» их четвёртый день кормят обещаниями. Вчера же их заверили, что подача горячей воды возобновится сегодня утром, 3 октября. Но вода так и не появилась.В «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что специалисты в настоящее время ликвидируют порыв между домами №4 и №5.Примерные время и дата подачи горячей воды пока неизвестна.