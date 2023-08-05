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ЛАДА.kz » Культура

Опубликовано: Сегодня, 10:31

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Памятник копателям колодцев появился в Актау

Архитектурную скульптуру установили на набережной, сообщили в областном акимате.

Фото предоставили в областном акимате
Торжественное открытие скульптуры «Құдықшылар» прошло 4 августа при участии акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, по инициативе которого изготовлена и установлена композиция.

Бронзовая скульптура наделена глубоким и многогранным смыслом. Она посвящена копателям колодцев, чей труд всегда имел особое значение для казахов в этом регионе, исторически испытывающего нехватку в питьевой воде. Три человеческие фигуры - деда, отца и сына символизируют передачу ценных знаний из поколения в поколение. Ведь жизненно важная культура добывания и сохранения воды берет свои корни в древности, передаваясь потомкам на протяжении веков.

Памятник копателям колодцев появился в Актау


Автором идеи творения и его создателем стал известный казахстанский скульптор из Мангистауской области Болатбек Салаев. Он участвовал в установке памятников и скульптур во многих уголках нашей страны. Работы Салаева регулярно вызывают большой интерес и положительные отзывы со стороны общественности. Процесс изготовления «Құдықшылар» занял два месяца. Общая высота произведения искусства составляет 4,5 метра.

Памятник копателям колодцев появился в Актау


- Сегодня мы присутствуем на знаменательном для Мангистау мероприятии - открытии скульптуры «Құдықшылар» в честь копателей колодцев. Как вы все знаете, земля Мангистау издревле выделяется своим засушливым и суровым климатом. И в приспособлении к этой местности наших предков и последующей кочевой и оседлой жизни немаловажную и определяющую роль сыграли именно копатели колодцев – «құдықшы». Вызывает только гордость и восхищение их умение в век неразвитых технологий разыскать источники пресной воды и выкопать колодцы. Сегодня в нашей области проживают прямые потомки этих самых копателей колодцев, которые также благодарны установке скульптуры в Актау. Уверен, что она будет олицетворять связь между поколениями и ценность воды для региона в целом, - отметил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.


Памятник копателям колодцев появился в Актау


Проблема с пресной водой в Мангистауской области имеет многовековую историю в связи с климатическими и природными особенностями региона. До сегодняшних дней дефицит питьевой воды оказывает существенное влияние на его социальную жизнь и экономическое развитие. Этот вопрос также нашел отражение в традициях и культуре области. К примеру, образ «құдықшы» – копателя колодцев, явился основой для образа главного героя и дал сюжетную линию повести классика казахской литературы Абиша Кекилбаева «Шыңырау». Группа компаний Freedom также решила внести лепту в прославление почитаемой фигуры «Құдықшылар», благодаря труду которых тысячи людей имели доступ к питьевой воде.

- Искусство – один из самых красноречивых способов передать без слов важные социальные послания. Мы установили архитектурную скульптуру «Құдықшылар» в знак уважения к одной из самых древних и уважаемых профессий в регионе – копателям колодцев, которые всегда были в почете у казахов. Еще одним ключевым месседжем является преемственность времен и поколений, продемонстрированная в этих трех фигурах. Данная скульптура призвана стать символом зарождения новой жизни, при этом напоминая обществу о продолжающейся борьбе с дефицитом чистой воды в Мангистау. В решение этой проблемы мы тоже внесли свой вклад, запустив новую насосную станцию и сети водоснабжения возле города Актау. Таким образом, открытие скульптуры продолжает ряд инициатив нашей компании по оказанию помощи в решении социально-экономических вопросов региона, - поделился главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.


Напомним, что 4 августа в селе Акшукур Мангистауской области официально были запущены в работу новая насосная станция и сети водоснабжения от опреснительного завода до ЦУВС-4 (Центральный узел водоснабжения) в городе Актау, построенные при полной финансовой поддержке группы компаний Freedom.

Реализация проекта стоимостью 2,12 миллиарда тенге позволит улучшить бесперебойную подачу пресной водой для жителей города Актау и близлежащих сел – Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района.



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