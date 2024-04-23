Водителям в Казахстане предлагают зарплату до 1,2 млн тенге на руки

«Вакансии для водителей такси, наряду с водителями-дальнобойщиками, водителями АТЗ и водителями-экспедиторами, стоят во главе списка самых «дорогих» предложений с зарплатой от 500 тыс. до 1,2 млн тенге на руки», — говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года в Казахстане повысили размер минимальной заработной платы (МЗП) с 70 тыс. до 85 тыс. тенге. В Минтруда сообщили, что доходы выросли у 1,8 млн граждан страны.

Водительский рынок Казахстана демонстрирует рост как в предлагаемых заработных платах, так и в уровне востребованности профессии. Так, предложения по зарплате для некоторых категорий водителей доходят до 1,2 млн тенге на руки. Об этом сообщает платформа по поиску работы HeadHunter.По данным платформы, особенно востребованы водители в таких городах как Алматы, Астана, Уральск и Костанай, где предлагаемые зарплаты наиболее привлекательными.Согласно анализу, спрос на водителей за последний год вырос на 58%, а общее число вакансий в 2023 году составило почти 17 тыс.Также в hh.kz сообщили, что в целом средняя предлагаемая зарплата водителям в стране в 2023 году выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более 249 тыс. тенге в медианном значении и 317 тыс. тенге в среднеарифметическом.В прошлом году HeadHunter сообщал, что у казахстанских работодателей вырос спрос на специалистов со знанием китайского и арабского языков. В среднем таким специалистам предлагают оплату труда 390 тыс. тенге. Максимальная зарплата в некоторых вакансиях доходила до двух млн тенге.