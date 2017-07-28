Художница Эльвира Григорьян проведет мастер-класс по керамике в актауской галерее «Онер»

Фото Елены Григорьян
Мастер-класс Эльвиры Григорьян посвящен изготовлению украшений из глины.
- Я хочу дать возможность людям, которые никогда не лепили из глины, почувствовать, какой это податливый и благодарный материал. Из него можно сделать все, что угодно - от прикладных, необходимых в быту вещей - до произведений искусства. Мы в субботу будем делать украшения, но если кто-нибудь из участников захочет слепить что-то другое - ограничений нет. Все работы я заберу в Алматы, обожгу в профессиональной муфельной печи, распишу и верну авторам, - говорит Эльвира.
Мастер-класс пройдет 29 июля в 17:00 в арт-галерее «Онер», расположенной на спуске между 4 и 5 микрорайонами Актау. Предварительная запись по телефону: +7 701 894 79 49.
Участница арт-проекта «Параллели странствий» Эльвира Григорьян прожила в Актау более десяти лет. Вместе с родителями - известными художниками - девушка переехала в Алматы, где окончила колледж декоративно-прикладного искусства. Высшее образование Эльвира получила в Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов.
Художник, фотограф и керамист Эльвира Григорьян имеет на счету две персональные выставки, участвовала в совместных международных и казахстанских арт-проектах.
- Я хочу дать возможность людям, которые никогда не лепили из глины, почувствовать, какой это податливый и благодарный материал. Из него можно сделать все, что угодно - от прикладных, необходимых в быту вещей - до произведений искусства. Мы в субботу будем делать украшения, но если кто-нибудь из участников захочет слепить что-то другое - ограничений нет. Все работы я заберу в Алматы, обожгу в профессиональной муфельной печи, распишу и верну авторам, - говорит Эльвира.
Мастер-класс пройдет 29 июля в 17:00 в арт-галерее «Онер», расположенной на спуске между 4 и 5 микрорайонами Актау. Предварительная запись по телефону: +7 701 894 79 49.
Участница арт-проекта «Параллели странствий» Эльвира Григорьян прожила в Актау более десяти лет. Вместе с родителями - известными художниками - девушка переехала в Алматы, где окончила колледж декоративно-прикладного искусства. Высшее образование Эльвира получила в Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов.
Художник, фотограф и керамист Эльвира Григорьян имеет на счету две персональные выставки, участвовала в совместных международных и казахстанских арт-проектах.