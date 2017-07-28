Сейчас на сайте
2657
объявлений
  • Продам Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825 за 25 000 000 тенге
  • Продам ДВС ЯМЗ-236БЕ турбо за 1 000 тенге
  • Продам Самосвал CAMC за 10 500 000 тенге
  • Продам Автомасла и фильтры / Магазин "АС Авто" за 1 750 тенге
  • Продам Renault Logan за 3 200 000 тенге
  • Продам Декоративное покрытие за 17 500 тенге
  • Продам Плиты перекрытия за 46 170 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 28 Июля
+36...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.58 KZT
  • €1 = 381.51 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Культура

Алёна Логинова

Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 98

Художница Эльвира Григорьян проведет мастер-класс по керамике в актауской галерее «Онер»

Мастер-класс по керамике художница из Алматы Эльвира Григорьян проведет в субботу, 29 июля, в арт-галерее «Онер». Записаться на обучение искусству изготовления изделий из глины могут все желающие.

Фото Елены Григорьян
Мастер-класс Эльвиры Григорьян посвящен изготовлению украшений из глины.

- Я хочу дать возможность людям, которые никогда не лепили из глины, почувствовать, какой это податливый и благодарный материал. Из него можно сделать все, что угодно - от прикладных, необходимых в быту вещей - до произведений искусства. Мы в субботу будем делать украшения, но если кто-нибудь из участников захочет слепить что-то другое - ограничений нет. Все работы я заберу в Алматы, обожгу в профессиональной муфельной печи, распишу и верну авторам, - говорит Эльвира.

Мастер-класс пройдет 29 июля в 17:00 в арт-галерее «Онер», расположенной на спуске между 4 и 5 микрорайонами Актау. Предварительная запись по телефону: +7 701 894 79 49.

Художница Эльвира Григорьян проведет мастер-класс по керамике в актауской галерее «Онер»


Участница арт-проекта «Параллели странствий» Эльвира Григорьян прожила в Актау более десяти лет. Вместе с родителями - известными художниками - девушка переехала в Алматы, где окончила колледж декоративно-прикладного искусства. Высшее образование Эльвира получила в Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов.

Художник, фотограф и керамист Эльвира Григорьян имеет на счету две персональные выставки, участвовала в совместных международных и казахстанских арт-проектах.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
капучина (Посетители) Сегодня, 10:13
талантливая дочь талантливых родителей!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика