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ЛАДА.kz » Культура

Алёна Логинова

Опубликовано: Сегодня, 05:06

Просмотров: 236

Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян

Художник и керамист Елена Григорьян поздравляет жителей Актау - города, где она прожила более десяти лет, с Рождеством.

«Пустотелая книга»
Подарок Елены — клип, созданный на основе фотографий ее работ. Музыкальный фон — великолепное пение Лусине Закарян.



Керамические манускрипты Елены Григорьян, показанные в клипе, стали основой недавней выставки «Прекрасной земли пустотелая книга». В экспозицию вошли также работы Владимира и Эльвиры Григорьян — супруга и дочери художницы.

Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян


- «Пустотелая книга» - это вещь в себе. Пустотелая - бестелесная. Некий идеальный образ непрочитанной книги. А идеальная книга всегда не прочитана. В поисках совершенной книги мы пускаемся в отчаянные путешествия, попадая в лабиринты, тупики, подземелья, выбираемся на свет, чтобы вновь и вновь совершать свои безумные поиски. Поиск совершенной книги похож на поиск довавилонского языка или потерянного рая, прекрасной земли. Это всегда возвращение, движение вспять, перебирание ветхостей, копание в глине... Фактически, просто попытка добраться до Истины, - так объясняет Елена сверхидею своих работ.

Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян


Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян


Их истоки она видит в детстве, когда, будучи в гостях у подруги, Елена прикоснулась к ветхому манускрипту.


Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян


- Далекие семидесятые. Старая забытая церковь из глубин средневековья, затерянная в горах кавказкой Албании. Старик - хранитель ключа - неторопливо открывает скрипучие, неподатливые врата, за которыми тайна. Мрак, запах плесени, шелест старой тяжелой бумаги. Книга. Уподобляясь слепцу, во мраке ее можно было только ощутить руками, вдохнуть ее древний запах. Она была та самая непрочитанная, «пустотелая», в поисках которой нахожусь всю жизнь, - говорит Елена Григорьян.

Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян


Вот что пишет о выставке искусствовед Наталья-Аврора Ким:
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Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян


Несмотря на то, что семья Григорьян с начала двухтысячных живет в Алматы, художники приезжают в Актау ежегодно. И часто привозят с собой либо друзей, либо рассказы о своих проектах. И всегда признаются в любви к городу у моря и его жителям.

Фото предоставлено Еленой Григорьян


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