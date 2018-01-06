Подарок к Рождеству от художницы Елены Григорьян

Их истоки она видит в детстве, когда, будучи в гостях у подруги, Елена прикоснулась к ветхому манускрипту.

«В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог.



А потом слова сложились в скрижали, глиняные таблички, папирусы, свитки, манускрипты, книги. Образовалась Вселенная. Некоторые, вслед за Борхесом, называют ее Библиотекой. Человек, «несовершенный Библиотекарь», блуждает по Вселенной в поисках ответов на вечные вопросы: кто я? почему я? зачем я? Кто-то видит свое предназначение в коллекционировании и сохранении книг. Имена этих Библиотекарей засыпали пески истории. А Библиотека стоит. Иные посвящают свою жизнь поиску Своей книги, другие пишут ее.



Так и творческое трио - Владимир, Елена и Эльвира Григорьян - представляют нам свою версию Библиотеки и свою «Прекрасной земли пустотелую книгу».



В книгах Владимира истина проста. Всем доступна и необходима, как воздух, как вода. Это всепрощающая любовь, светящаяся в каждом взоре, жесте. И нежность к ближнему, выраженная тонкой палитрой теплой охры и чистой бирюзы. Это принятие мира в его гармоничном единстве, воплощенном в излюбленном художественном образе Владимира Григорьяна – венценосном гранате. Это и душевная тонкость – неуловимая, как птица певчая, как частица Вселенной в каждом из нас.



Керамические книги Владимира имеют надежный переплет. Им не страшно испытание временем. Мимолетное, наносное выветрилось. Остались лишь библейские истины. Они важны для художника. И его послание для нас: «Любовь долготерпит, милосердствует, ... все покрывает…»



Елена Григорьян отправляется в «борхесово» паломничество в поисках книг с непростой судьбой. Из этого путешествия она принесла книги с запутанной историей. Ее книги прошли сквозь отрицание и забвение. Сквозь заточение в сырых подвалах, сквозь пожары и наводнения. Они научились хранить свою тайну, поэтому их смысл откроется не каждому. Читатель должен подобрать особый ключ, чтобы расшифровать послание. Кажется, что когда-то в этих книгах были рисунки, скорее всего акварели, но время не пощадило их. Сюжет растворился, оставив лишь легкий размашистый след глубоких треволнений. Красноречивый осколок золота былых побед. Влажный след слезы влюбленной девы. Едва слышный шорох увядания. Кто-то найдет в этих полутонах предсказание, знак судьбы. Кто-то найдет ответ.



«Несовершенный Библиотекарь» внесет эти книги в каталог каталогов, ведь у книг есть автор. Он ставит подпись – литера «Е». Иногда этот автор отправляет открытки. Но его не выследить по ним. В этих посланиях сохранились лишь обрывки невесомых фраз. Они, как и книги, повествуют о воспоминаниях, обгоревших в костре времени.



Эльвира Григорян напротив собирает «молодые» книги. Они пленят чистотой помыслов и намерений. Первые маленькие трагедии оставляют на белой кипени страниц робкие отпечатки. Все еще впереди. История еще не сложилась. Каждый лист как будто еще не решил остаться ему в этой книге или отправиться на поиски нового соседства. Сам автор еще не решил этого.



Каждая из представленных книг достойна отдельной полки в Библиотеке. Но у них много общего. Все книги открыты. Они щедро делятся с читателем простой мудростью. Раскрывают тайны мироздания. Привносят полноту жизни в калейдоскоп быстротечных будней».